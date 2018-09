Osvaldo criticó a Guillermo: "Éramos 12 los que fumábamos y al que echaron fue a mí"

El ex delantero de Boca, Daniel Osvaldo, tildó de "cagón" a Guillermo Barros Schelotto y reveló que en el plantel eran doce futbolistas que fumaban, aunque al único que echó el entrenador fue a él.

Retirado del fútbol, el ahora cantante de la banda "Barrio Viejo" hizo referencia al episodio que le costó su salida de la institución, un 12 de mayo de 2016, después de haber jugado unos pocos minutos ante Atlético Nacional de Medellín.

"Éramos 12 los que fumábamos en ese Boca y al que echaron fue a mí. Y Guillermo los veía, ¿eh? Les decía que no se podía, nada más. A mí ni me dijo", afirmó.

Osvaldo dijo que fue "mejor que me estuviera fumando un cigarro en ese momento porque si no le arranco la cabeza: me había sacado minuto y medio en el partido como si tuviera 14 años".

Incluso, vaticinó que "ahora a (Carlos) Tevez le está haciendo lo mismo, no se anima a echarlo y lo está provocando de forma sucia".

Osvaldo contó que en la "selección italiana fumaba, hasta el seleccionador podía acercarse a pedirme fuego" y se quejó por la forma de proceder de Guillermo.

"Si te molesta, vení y planteámelo cara a cara. Si querés echar a un jugador, con la trayectoria que tenía yo cuando llegué a Boca, nos sentamos a tomar un café y me decís:' busquemos la mejor forma para que salgas . No haga público que me fumé un cigarrillo. Guillermo no tuvo respeto y fue un cagón'", cerró. (NA y Marca).