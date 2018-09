Las dos partes cedieron ante las expectativas, dijo Martín Ferster

Natalia Miguel

nmiguel@lanueva.com

En el marco de las negociaciones paritarias que el municipio mantuvo con los dos gremios que representan a los empleados comunales (STM y ATE), se cerró un nuevo acuerdo para el año con un incremento salarial acumulado del 32%.

Además, se dejó abierta la discusión para un nuevo ajuste en el mes de enero, en caso que el índice de inflación supere lo acordado.

Las reuniones fueron encabezadas por el intendente Mariano Uset y el secretario de Economía Martín Ferster, acompañados de los secretarios de Gobierno, Abigaíl Gómez, e Ignacio Torrontegui, de Obras Públicas, con los máximos representantes gremiales del Sindicato de Trabajadores Municipales y la Asociación de Trabajadores del Estado.

El acuerdo de aumento salarial para el año 2018, comprende el 5% otorgado en enero, el 5% de febrero, 5% en julio, más un 5% en septiembre, otro 5% en noviembre y alcanzar el 32% acumulado en diciembre.

"Llegamos a un acuerdo por lo menos hasta enero de 2019, cuando se termine de conocer la inflación anual de 2018. Está pautada una reunión por si hay que hacer un nuevo ajuste", explicó Martín Ferster.

El secretario de Economía destacó los "muy buenos términos" en los que se ha desarrollado la reunión, "como ha ocurrido siempre en los últimos años".

"Durante la gestión de Mariano Uset siempre hemos tenido muy buen diálogo con ambos sindicatos, y es algo de lo cual nos enorgullecemos", agregó Ferster.

"Siempre se le da prioridad al trabajador para poder brindar mejores servicios a la gente. Necesitamos que el trabajador esté bien y por eso siempre mantuvimos el diálogo abierto en las paritarias. Las dos partes entendimos que siempre hay que ceder un poco en las expectativas de cada uno".

Aclaró que "el presupuesto de este año fue armado con una inflación proyectada que era mucho menor a la que se terminó dando y estamos trabajando para que el ejercicio cierre lo más ordenado posible".

"En todas las reuniones dejamos en claro que ofrecemos lo que podemos pagar y que no vamos a prometer algo que no podamos cumplir o ponga en riesgo las finanzas del municipio. La comuna hace un esfuerzo muy grande para que el agente no pierda poder adquisitivo".