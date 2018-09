“Nos sentimos preparados para ser protagonistas”, afirmó José Materán

Por Ricardo Sbrana - rsbrana@lanueva.com

Bahía Basket concretará pasado mañana su estreno en la temporada 2018-19 del Súper 20, primer tramo competitivo de la Liga Nacional de básquetbol.

El choque ante Quilmes de Mar del Plata, previsto para las 21 en el Casanova (TyC), permitirá ver en acción a una nueva versión del representante bahiense en la máxima categoría. Que estará sostenida por una mayoría de jóvenes que dejaron de ser el recambio, para convertirse en protagonistas.

En un proceso acelerado de una temporada a otra por las bajas de Máximo Fjellerup (San Lorenzo), Hernán Jasen (se retiró), Leandro Bolmaro (Barcelona) y Anthony Johnson (jugará en Defensor Sporting de Uruguay). Inclusive, todavía no se sabe cuándo se van a reincorporar los hermanos Vaulet.

“No lo voy a negar, a diferencia de otros años falta talento. Pero se nota que ahora somos un equipo más colectivo. Cada quien tiene su rol y sabe qué hacer. Tenemos una dinámica tremenda. No tenemos juegos de preparación, pero jugamos mucho entre nosotros, cada día diferentes situaciones”, explicó José Materán, quien buscará continuidad para confirmar su potencial como alero con buena marca y porcentaje en tiros de 3.

Por juventud, talento y energía fue el equipo de la Liga de Desarrollo el que mejor supo plasmar la idea de juego que pretende el entrenador Sebastián Ginóbili.

“Traemos la misma idea de juego que en los últimos años de Liga de Desarrollo. Ahora tenemos mayor experiencia porque volvieron los chicos que se fueron al TNA y los que quedamos tuvimos un poco más de rodaje en la Liga. Dejamos de ser jugadores que ayudan al equipo; ahora seremos protagonistas. Sentimos que estamos preparados”, agregó Materán.

Durante la preparación, el plantel llevó a cabo un trabajo minucioso y de bajo perfil. Apoyado en una confianza intacta ante adversidades como la baja de los Vaulet, el corte del asistente técnico histórico de la franquicia (Mauro Polla) y una previa sin amistosos.

“Ha sido una pretemporada diferente a otras, claramente en todos los aspectos, que nos hace pensar que no llegaremos preparados al martes, ya que no tuvimos juegos de preparación. Pero la realidad es que entrenamos muy bien, el equipo se acopló. Esperamos demostrarlo el martes. Todos nos sentimos bien, confiados y esperaremos el primer juego del Súper 20”, indicó.

Materán -22 años y 1m96- llegó a mitad de la 2016-17. Su gran oportunidad debía llegar en la 2017-18. Pero una lesión de peroné le restó oportunidades (14 jugados en LN, con 3,2 puntos y 40,9% de aciertos en triples).

“Había comenzado a jugar mucho en el Súper 20, pero después vino la lesión, me costó recuperarme y comencé a jugar al final de la temporada, en una gira por el norte y en los playoffs. Personalmente terminé bien, aunque con el equipo no pudimos clasificar. Pero personalmente fue algo positivo para el comienzo de esta temporada, con la confianza que me dejó aquel último partido (ante Obras). Y ya sé qué expectativas y responsabilidades tendré en la temporada que viene y día a día en cada partido”, concluyó.

Debut con Venezuela

El 29 de junio pasado Materán tuvo su bautismo con la selección mayor de Venezuela.

Fue en la primera ronda ante Chile, en Valdivia (5m05s y 2 puntos).

Levy estará en el Súper 20

En principio Jamaal Levy iba a presentarse recién para la etapa de Liga Nacional (6 de diciembre), teniendo en cuenta que el Súper 20 tiene para la mayoría de los equipos un objetivo preparatorio.

Sin embargo, la baja momentánea de los hermanos Vaulet forzó a que el ala-centro panameño sea promovido también para el primer certamen.

Por un cuadro gripal es incierta su presencia el martes ante Quilmes.

Hermanos Vaulet

"Bahía Basket informa que los jugadores Santiago y Juan Pablo Vaulet continúan realizando reposo deportivo mientras se completan los estudios precompetitivos".

Con ese comunicado difundido vía Twitter y sin dar mayores detalles sobre el estado de salud, el equipo planteó la situación respecto de los hermanos Juan Pablo y Santiago Vaulet.