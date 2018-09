“La realidad es que uno trabaja con miedo”

En lo más profundo del barrio Noroeste, ese amplio sector que contiene aproximadamente a diez mil almas, la inseguridad no deja de ser una preocupación importante y algunos vecinos, todos ellos vinculados a la actividad comercial, hacen hincapié en que el cuadro de situación tiene su foco generador en el consumo de drogas.

“Hoy en día, acá falta seguridad. Por ahí tenés que lidiar todos los días con la gente que viene alcoholizada. Eso se ve mucho. Y también el tema de las drogas, que está en todos lados, en toda la ciudad”, reconoce Emanuel Toledo (21 años), quien colabora en el negocio que su familia lleva adelante en Roca al 1800, donde desde una vidriera se reclama “Justicia por Jano”.

“A mi papá (José Alejandro, de 42 años)) me lo mataron el 1 de octubre de 2017 y hasta el día de hoy no veo que la Justicia haga algo. Está detenido el que lo hizo (Luciano José Osses Muñoz), pero hay cómplices y con ellos no pasó nada. Lo mataron de un tiro dentro del bar La Dorita, que está en la ruta 3 (kilómetro 692), a unas veinte cuadras de acá. Y que yo sepa no fue en una pelea. Eso (el homicidio) fue todo premeditado”, considera.

“Yo vivo con mi mamá, pero ellos se separaron y cuando me reunía con papá íbamos al bar. Era un antro, algo tipo clandestino. Y creo que la policía sabía, porque (la droga) se veía a diario”, sigue diciendo el joven.

Emanuel siempre vivió en el barrio, y también padeció situaciones de robo.

“Antes de tener el almacén tuvimos dos intentos de robo en la casa. Una vez, estando mi mamá y mis hermanos, nos barretearon la puerta cuando estábamos durmiendo y se nos llevaron un plasma. Y eran los mismos pibes del barrio. Y eso es lo feo, que te venga a robar alguien con quien te criaste”, dice.

Explica que hace alrededor de dos años que trabajaba en el comercio, donde “no he tenido problemas”, según él porque “lo sé manejar. Hay que saberla llevar, pero no es sencillo”.

Las rejas

En otra de las esquinas de Chaco y Roca, la sanjuanina Norma Espejo está al frente de un quiosco y también considera que “la cosa está o menos, aunque ahora se ha tranquilizado un poco; pero para los negocios es mucha inseguridad, al extremo que tenemos que atender a través de la reja”.

La mujer llegó desde Cuyo para conocer el mar en Monte Hermoso junto a su familia, pero le gustó Bahía y se quedó vendiendo melones en un puesto instalado en la avenida Colón.

“Hace diez años que estamos en este lugar, pero el negocio lo abrimos el año pasado, y en una ocasión se me quisieron meter detrás del mostrador. Antes atendía con puerta, pero ahora tengo de hacerlo detrás de la reja... En aquella oportunidad (el ladrón) no llegó a sacar nada porque mi marido (Eduardo Bordón) llegó a verlo y lo obligó a salir. Era uno solo, pero para mí afuera había más. Eso fue a las 10, en pleno día”.

Norma considera que “la policía se ve permanente, con los móviles. Anda seguido”, pero comenta que al negocio “vienen abuelas que dicen que se les metieron y les robaron. Y es gente grande”.

La mujer asegura que “la droga está, pero últimamente se ha tranquilizado mucho. Ya no se ven a los chicos en las esquinas. Hasta el año pasado no podías salir porque veías pasar motos y se tiraban tiros. Y eso ocurría en la tarde”.

Pablo Gutiérrez tiene la verdulería en Jujuy al 400 y considera que “el barrio está complicado. Muchos chicos, de entre 12 y 17 años, están perdidos con el tema de la droga. Yo estoy hasta las 10 de la noche y veo que pasan mirando... La realidad es que uno trabaja con miedo”.

El joven recuerda que “a dos cuadras de acá (precisamente en Líbano y Patricios), pasó lo de (Ramiro) Barragán, a quien dos pibes lo mataron por nada. Imaginate la situación que vive el comerciante, enfrentando a la inseguridad; es complicado el tema, porque uno trabaja con el cambio y qué hacés si (los eventuales ladrones) te piden más plata”.

Asegura que “hace un año y moneditas que estoy con el negocio y, dentro de todo, no tuve problemas”, pero aclara que “han entrado a robar en la casa. Hemos salido y se metieron por el pasillo. Nos han robado la PlayStation y el plasma, que seguimos pagando todavía. Es lo más fácil de llevarse y lo más caro que le cuesta a uno. Hay que juntar para la cuota de algo que te robaron”.

El hombre marca un ejemplo de una percepción visual que es común a casi toda la ciudad.

“La gente va con el teléfono agarrado así (se apoya las dos manos en el pecho) y anda con miedo. Sale a comprar temprano por el tema de los chicos y la droga. Y el alcohol influye bastante; eso lo ves si te das una vuelta por acá a la noche”.

Tener cuidado

El matrimonio compuesto por Lidia Olga Hernández y Rafael Quintana está al frente de la ferretería industrial ubicada en Blandengues y Jujuy, y su mirada de la situación está más atenuada.

“Le soy franco: hasta ahora no nos ha pasado nada, pero no dejamos de tener cuidado porque miramos televisión y en todos los barrios está bravísimo. Gracias a Dios no tuvimos situaciones de robo, aunque hace seis o siete meses, nos quisieron entrar, pero nos avisó el vecino, porque habían quemado hasta las cámaras y la alarma”, dice el hombre, que suma cinco décadas en el rubro comercial.

Rafael considera que “la policía pasa, pero lo hace tan rápido... Ocurre es que es un barrio tan grande, y deben tener pocos patrulleros; mucho no se podrá hacer”.

Lidia sostiene que “lo quieren mucho a mi marido. Los mismos que están... lo quieren mucho, porque él ha ayudado bastante. A veces no han tenido para comer y él los ha ayudado”, revalorando los códigos que parecieran haberse perdido.

En hombre reconoce que “en la esquina se juntaban un montón, pero venía la policía y los fue sacando de a poco. Hace rato que no se ve tanto. Antes era a cualquier hora. Estaban tomado cerveza y terminaban cascoteándose. Y uno trata de esquivarlos, para no entrar en el choque”.