Una "Argentina" que no descansa

Laura Gregorietti

lgregorietti@lanueva.com

Con paso lento y changuito en mano, Argentina Fernández Betelu, de 83 años recorre las cuadras del barrio San Cayetano para vender miel y huevos. Aprovecha a caminar un poco y de paso, se hace unos pesos extras que tan bien le vienen.

La foto de Argentina se viralizó días atrás en Facebook, cuando un vecino decidió subirla para ayudarla con sus ventas.

"Hoy fui a pagar la luz. Eran 600 pesos y hay que tener la plata o te la cortan", dice resignada.

Argentina gana "la mínima", y no le alcanza para mucho. Además, tiene a su cargo dos nietos que crió, uno de ellos que de pequeño necesitó un trasplante de córneas a causa de una grave enfermedad.

"Pero salgo a vender miel y huevos por el barrio y algo me ayuda, ya sea con los pesitos o con el cuerpo, porque no quiero quedarme quieta. Cuando no pueda caminar, será tiempo de permanecer en casa", cuenta mientras esboza una sonrisa.

Nacida un 25 de mayo en Las Coloradas (Neuquén), a unos 45 kilómetros de Aluminé, Argentina recuerda que su vida fue carente de lujos y colmada de esfuerzos. Siempre trabajando, pero de todas maneras encuentra muchas razones para ser agradecida.

"Mi mamá me llevó al registro civil a caballo, tenía escrito mi nombre en una cajita de fósforos y allí la atendió un borracho que me anotó el 25 de septiembre. Apenas unos años después, en Cortadera (San Martín de los Andes), murió mi papá y nos quedamos solos, por eso nos criamos con la ayuda de unas tías en varias estancias. Pero cuando mis hermanos se fueron a cumplir con el Servicio Militar, a mí me llevaron a trabajar con una familia conocida, para cuidarle los hijos. Era una nena cuidando tres nenes", recuerda.

Mientras su hermano se desempeñaba como peón de patio en la estancia -cortaba leña, hacía queso, manteca, pan en los hornos y ordeñaba las vacas, Argentina se hacía cargo de los chiquitos.

"En esa época no había heladeras ni nada para conservar la comida y sin embargo, duraba más que ahora. La manteca se guardaba en los ojos de agua y nunca tuvimos problemas. Yo me ocupaba de darles de comer a los hijos del patrón y luego, sentarlos en la pelela para que hicieran sus necesidades. Yo era sirvienta, trabajaba por casa y comida, pero siempre me trataron como una hija más, hasta me regalaron un peine y una toalla cuando llegué".

Por entonces la nieve y el frío hacían estragos en el sur, pero en la estancia, Argentina asegura que tenían todo lo que necesitaban.

"Salíamos a buscar agua y hasta las chivas estaban cubiertas de nieve, era muy bravo el clima. Pero mi patrona cocinaba pan y galletas todo el tiempo, comíamos bien y hasta tuvo la paciencia de enseñarme a hacer las cosas a mí, algo que agradecí siempre. Recuerdo que yo siendo chiquita me dijo que me subiera a un banquito y me puso a sobar la masa con grasa de cerdo que sacábamos de unos tarros enormes. Tuve una linda infancia a pesar de todo, rodeada de pavos, gansos, chivas, algo impensado para la mayoría de los chicos de hoy".

Argentina insiste en que tuvo una vida de trabajo, pero sana.

"Atravesábamos varios cerros para ir a la escuela, a pie o en un caballito. Salíamos a la mañana y llegábamos al mediodía, eran unas 4 horas, pero el maestro nos esperaba con el mate cocido calentito".

Un solo pedido tiene para hacerle a Dios, esta incansable "Argentina".

"Solo pido que me dé unos años más de vida, para tratar de dejar a mis nietos lo mejor posible. Yo me crié prácticamente sola y nunca agarré el mal camino, mis patronas fueron un excelente ejemplo, espero haber sido lo mismo para mis nietos. Por eso les digo que cuiden la vida, que vale mucho más de lo que piensan".

Argentina estaría necesitando un changuito nuevo, bien ancho de fondo para llevar sus maples. Y quien desee comprar sus productos puede llamar al 488-2745.