Se abre la mesa de debate para la producción y el desarrollo rosaleño

Natalia Miguel

nmiguel@lanueva.com

La Mesa Productiva de Coronel Rosales se reunirá mañana en el Concejo Deliberante, a las 18.

Se invitó a participar, de acuerdo a lo establecido en el artículo 5 de la Ordenanza 3065, a instituciones intermedias, gremiales, ONG, empresariales o comerciales.

También a las subcomisiones que se pudiesen establecer. Para ello deberán solicitar su inclusión por escrito. El único requisito indispensable para ello es tener personería jurídica y/o gremial.

Los organismos nacionales, provinciales y municipales que se incorporen deberán estar ligados a la producción y al desarrollo del distrito de Coronel Rosales.

El trámite podrá ser realizado en mesa de entrada del cuerpo legislativo, en Murature 530, de lunes a viernes, de 8 a 13 y de 17 a 20.30.

El presidente del CD, Adrián Otero, dijo que esta mesa tiene objetos muy puntuales, como incentivar políticas productivas, gestionar ante autoridades provinciales y municipales temas relacionados con el objetivo, y articulando mecanismos para potenciar factores de pequeñas y medianas empresas locales.

Indicó que se pretende además favorecer la constitución de cooperativas, apoyar el fortalecimiento de las empresas locales, y capacitar e incorporar trabajadores de este medio las organizaciones en los procesos de producción.

"Es una mesa local pero indudablemente las conclusiones y los pedidos tienen el alcance que requiera a nivel provincial. Se convocó a representantes del Ejecutivo, de la Armada, la Uciapa, la Federación Agraria, la Cámara de Reparaciones y Actividades Navales y Portuarias, la CGT, Ate, entre otros, para que cada uno manifieste su visión y entre todos poder llevar adelante los objetivos que persigue esta mesa rosaleña", dijo Otero.

En tanto el concejal de la Integración Vecinalista Rosaleña, Sadi Octavio Gelós, dijo que "Rosales es un distrito Estado-dependiente, con lo cual tiene sus cosas buenas y malas".

"Hoy en nuestro partido se puede observar que no existe la instalación de 'villas miserias'. La población, en su mayoría, tiene un sueldo estable. Ahora otra discusión es si el sueldo es acorde o no a los procesos de inflación que estamos viviendo", opinó.

"Poder desarrollar la producción será el gran puntapié para dar el gran salto que requerimos como distrito, y no sólo tener una estrecha relación con Nación en cuanto a la Base Naval, con los civiles, con la Provincia, con los maestros y policías, y con los municipales".

"Es fundamental que armemos una mesa donde estemos todos. Invitar y alentar a quienes pretendan conformar una cooperativa, fortalecer las empresas y apuntar a la capacitación".

Convocatoria.

La invitación para las instituciones de todos los niveles.

"Abrir el juego". "La intención es que todas las partes participen. Esto responde a una ordenanza del año 2008. Se pueden incorporar otras instituciones intermedias, mediante la presentación de una nota en el Concejo Deliberante. Y los organismos de los órdenes nacional, provincial y municipal que quieren sumarse tienen que estar ligadas a la producción y el desarrollo del distrito", dijo Otero.

Identidad. "Es importante poder empezar a debatir qué ciudad queremos y no quedarnos sólo con la dependencia del Estado. Es cierto que esto nos permite una continuidad y seguridad en referencia a los ingresos. Por eso necesitamos que la producción ocupe un lugar preponderante y marque una diferencia", dijo Gelós.