La construcción mostró un dato positivo a nivel local en agosto

"Hay que pasar agosto", señala una frase popular en Chile y parte del sur argentino. La referencia es a un mes donde, en otras épocas, se registraban más muertes a causa de las enfermedades propias del invierno.

Este último agosto ha sido de convulsiones económicas, dominado por una fuerte variación del dólar, cuyo valor, en referencia a la moneda argentina, subió un 35% entre el primer y el último día de ese mes. Hubo que pasarlo, en medio de una marcada incertidumbre, que se mantiene todavía.

Mientras tanto, las industrias buscan un punto de equilibrio para salir lo más indemnes posible. Entre ellas la construcción, madre de industrias, una de las más importantes de la ciudad.

Según las estadísticas que cada mes desarrolla la Central Territorial de Datos del Departamento Catastro municipal, agosto registró, respecto del mes anterior, un aumento del 8,44% en la cantidad de metros cuadrados presentados, entre obras nuevas y otras ya construidas pero recién declaradas.

El mes último registró 27.214 m2 contra 25.095,78 de julio. Esa cantidad supera además en un 44,67% al mismo mes de 2017, lo cual sigue sosteniendo al 2018 como un año de más producción.

Mayor es el porcentaje comparando las construcciones nuevas permisadas con idéntico mes de 2017, en cuyo caso agosto de 2018 lo supera en un 69,26%.

En lo que va del año, de enero a agosto, este año registra un 28,06% de aumento en la cantidad de m2 permisados. A modo comparativo, significa haber construido unas 800 viviendas del Plan Federal (44 m2 por unidad) o 15 edificios de 10 pisos de altura.

El rubro "ampliaciones" es, por lejos, el que mayor cantidad de obra registró en agosto, con el 47,74% de los permisos. Lo siguen los de viviendas multifamiliares (18,46%), locales con distintos usos (17,48%) y viviendas unifamiliares (16,30%).

Estas relaciones varían si se analiza el año completo, donde el mayor porcentaje de permisos corresponde a unifamiliares (30,89%), seguida por multifamiliares (27,21%).

Agosto fue el mes en que el municipio puso en marcha su programa para la regularización de obras no declaradas, con facilidades de pago.

Si bien la cantidad de sin permisos aumentó un 125% respecto al mes anterior (pasó de 2.438 m2 de julio a 5.465 de agosto), sigue siendo baja en relación a meses como abril (12.782 m2) o febrero (9.053).

La comuna no dispone de una estimación precisa sobre la cantidad de m2 construidos no declarados, pero creen razonables los 140 mil que estimó ARBA.

Por el dólar, gran incertidumbre

Los datos del consumo de los insumos en julio a nivel nacional muestran, con relación a igual mes del año anterior, subas de 13,9% en mosaicos, 10,3% en grifería, 7,7% en hormigón, 6,8% en ladrillos huecos, 3,8% en hierro redondo y aceros y 0,5% en revestimientos cerámicos.

En contrapartida, se observan algunas bajas en diversosrubros. Por ejemplo, un 47,1% en asfalto, 11,3% en pinturas, 6,3% en cemento y 4,8% en yeso.

Sobre la actitud de las fábricas frente al escenario inflacionario y la estampida del dólar, muchas han dejado inactiva alguna línea de producción. También se menciona que existen dificultades en las cadenas de pago y plazos de entregas.

Consultados algunos corralones locales, la mayoría evitó dar su impresión sobre la actualidad del mercado, aunque la palabra que se impuso como media es la de vivir en una gran "incertidumbre".

En el caso de la firma Codimat, una de las más grandes, señalan que el 60% de los productos que comercializa (siderometalúrgicos) están dolarizados, con lo cual siguen el ritmo de esa moneda.