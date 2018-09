Arietto dijo que se fue del Frente Renovador porque "no la dejaron avanzar contra Moyano"

La flamante asesora del Ministerio de Seguridad Florencia Arietto ratificó hoy que se alejó del Frente Renovador porque "no" la dejaron "avanzar contra (el líder de Camioneros) Hugo Moyano", pero el diputado massista Jorge D Onofrio lo negó y además la felicitó irónicamente por haber "conseguido trabajo".

"Me fui del Frente Renovador porque no me dejaron avanzar contra Moyano", aseguró la excandidata a diputada nacional del espacio político que lidera Sergio Massa, luego de que se confirmara su designación como asesora del Ministerio de Seguridad que encabeza Patricia Bullrich.

Arietto mantiene un enfrentamiento de larga data con el referente sindical y presidente del Club Atlético Independiente, del que ella fue directora de Seguridad.

En declaraciones a Radio Con Vos, la abogada recordó que ella denunció "el financiamiento de la barra brava de Independiente en 2012" y que "según las investigaciones que había realizado la comisaría 1° de Avellaneda, se había llegado a la sospecha de que Moyano estaría blanqueando dinero a través de dos empresas".

Además, la abogada acusó al líder del sindicato de Camioneros de "apretar jueces", tras haber afirmado meses atrás que ella lo quiere "preso".

En la actualidad el principal vínculo entre el líder del Frente Renovador, Sergio Massa, y Moyano es el hijo del líder camionero y diputado nacional Facundo Moyano, que integra las filas de esa fuerza política.

En tanto, el diputado provincial bonaerense Jorge D Onofrio aseguró que "es mentira que alguien del Frente Renovador le hubiera dicho que no se tenía que meter con Moyano", tras lo cual ironizó: "Me alegra mucho que haya conseguido trabajo en estos momentos".

"No me sorprendió la noticia, cada uno es grande y sabe lo que hace y deja de hacer, pero me sorprendió los motivos que esgrimió", afirmó el diputado, al tiempo que argumentó que Arietto estuvo trabajando dentro del Frente Renovador con Facundo Moyano, y agregó: "Hasta los vi bailar juntos". (NA)