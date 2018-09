Un fanático fue a recibir a Xuxa a Ezeiza y se murió de la emoción

Un fanático de la conductora infantil Xuxa falleció hoy en el aeropuerto internacional de Ezeiza cuando fue a recibir a la "Reina de los Bajitos" y sufrió una descompensación.

Fuentes policiales revelaron que el hecho se produjo alrededor de las 19:40 en la terminal aérea cuando Hernán Mondragón iba a recibirla.

De acuerdo a lo señalado por testigos, la víctima comenzó con una serie de convulsiones y al caer al piso se dio un fuerte golpe en la cabeza, lo que le habría provocado el fallecimiento.

De inmediato fue trasladado al hospital de Ezeiza, pero ya había muerto.

Otros señalan que las causas del deceso se debieron a una descompensación que sufrió como producto de la felicidad que tenía por ir a ver a su ídola.

La muerte del fan golpeó muy duro a Xuxa, quien al enterarse subió una foto junto a él en su cuenta de Instagram con una conmovedora frase en portugués y en español.

"Cuando dejé de hacer el programa en Argentina me quedé días con la carita de Herna Mondragon en mi cabeza ... siempre que me veía era emoción pura ... hoy a la llegada del aeropuerto se emocionó tanto que la pasó mal e increíblemente se fue ... es mi seguidor, mi fan y amigo se volvió ángel ... mi corazón esta apretado por no poder hacer nada por ti a mi lado, lo siento. Voy a guardarte en mi alma ...", escribió la conductora. (NA)