El sábado comienzan los festejos de la primavera en el parque San Martín

La secretaria comunal de Gobierno Abigaíl Gómez dio los detalles de cómo serán los festejos de primavera en el parque San Martín.

El primero será bado 22 desde las 14:30. El 30, se hará en conjunto con la Asociación Empleados de Comercio. Y también se suma el “3er Pehuen de Primavera”, con actividades durante septiembre y octubre.

“El parque San Martín ha cambiado su aspecto, está totalmente renovado. Sabemos que lo está disfrutando mucha gente, por las condiciones y comodidades que tiene. Es por ello que lo elegimos como centro de los festejos de primavera en Punta Alta, tanto el 22 como el ”, explicó Gómez.

“Esta semana se inició la colación de una batería de 10 cestos de residuos, estando disponible 3 de ellos para este fin de semana”, agregó.

Al mismo tiempo, la secretaria de Gobierno se refirió a la unificación de esfuerzos con la Asociación de Empleados de Comercio (AEC), para continuar los festejos de primavera el domingo .

“Desde el Municipio buscamos siempre estar en contacto permanente con las instituciones, es por eso que el festejo del 30 se hace en conjunto con Empleados de Comercio, que a su vez estarán celebrando su día”, añadió Gómez.

Por su parte, el secretario general de la AEC, Cristian Rodríguez, agradeció “la buena predisposición de todo el Municipio”, y el estado actual del parque San Martín, “porque los rosaleños vemos a diario cómo la gente lo está disfrutándolo y los invitamos a que se acerquen para estos festejos con mate y reposera”.

Rodríguez explicó que “el es el día del empleado de comercio (feriado trasladado al 24) y organizamos un evento para que el empleado pueda disfrutarlo en familia un ”.

“Hemos trabajado en conjunto para los festejos del día 30, con las mismas actividades que el 22 y le vamos a sumar tres bandas: Missouri, una banda local con buena cantidad de seguidores, Tachame la Doble, y una tercera banda sorpresa”, agregó Rodríguez.

bado 22

Desde las 14:30 en el Parque San Martín, se instalará la Kermes, organizada por las áreas de Cultura y Deportes, que brinda una gran cantidad de juegos y recreaciones para los niños de todas las edades.

También habrá clases participativas de Zumba y Fight , para que los padres de la familia también encuentren su entretenimiento.

En tanto, se abrirá un espacio para que se instalen artesanos y manualeros, y los concurrentes tengan la opción de comprar comida en el parque, a través de los Food Trucks.

30

También desde las 14:30 en el parque San Martín. Al igual que el 22, habrá Kermes, clases participativas de Zumba y Fight , artesanos y manualeros, y los Food Trucks.

A diferencia del previo, en esta oportunidad habrá presencia de grupos musicales para los jóvenes y toda la familia. Ya está confirmada la presencia, en el nuevo anfiteatro, de los grupos Missouri y Tachame la Doble, mientras que habrá una tercera banda, que se confirmará en las próximas semanas.



“3er Pehuen de Primavera”

bado , comenzará una serie de actividades organizadas por distintas instituciones de Pehuen Co y la zona, para celebrar la llegada de la primavera a la villa balnearia, y se extenderán hasta mediados del mes de octubre.

Desde la Dirección de Turismo, auspiciando y acompañando en cada una de las actividades, se elaboró un cronograma para que puedas programar tus visitas a Pehuen Co y disfrutar de la gran cantidad de propuestas.

Sábado

Caminata desde Monte Hermoso a Pehuen Co, por la playa “Caminantes de – Unión de pueblos con historia milenaria”. Uniendo las dos localidades a través de la Reserva Natural.

Organizan la Sociedad de Fomento Amigos de Pehuen Co, Asociación Civil Vecinos Balneario Sauce Grande, con el auspicio y acompañamiento de Reserva Natural Pehuen Co Monte Hermoso, del OPDS, y la Dirección de Turismo de Rosales Municipio

Salida 7hs desde El Sauce, llegada a Pehuen Co a las 13hs

Se invita a la comunidad a recibir a los caminantes en el Área II de la Reserva (yacimiento de huellas)

Censo de Contaminación Costera

A cargo de Asociación Refugio del Sudoeste

Sumate a colaborar, 2914401355

Convocatoria, 9.30hs en Rosales y Costanera

Domingo

Destrezas criollas en Av. Rosales y Av. Trolon.

Organiza el Club Central Pehuen Co

Además de las destrezas, habrá venta de asado y empanadas

Desde las 10hs, hasta las 17hs

Viernes

Actividades recreativas en el Playón Municipal Deportivo y Cultural

A partir de las 18hs

bado 13

Fiesta del Recuerdo “Viva la Primavera”

Música, Dj y radio en vivo. Plaza Carasco

Organiza “Fm Viva 105.9”

14

Capacitación y Cine debate en Playón Deportivo y Cultural

Con guardavidas de Pehuen Co y Guardaparques de la Reserva Natural

Desde las 16hs