Benito Cerati contó cómo fue la última conversación con su papá

El hijo de Gustavo Cerati, Benito, contó cómo fue su última conversación con su padre antes de que sufra el ACV.

"Él me dejó en la casa de mi mamá y me dijo que no nos íbamos a ver por un largo tiempo", comentó Benito en PH, Podemos Hablar y agregó que "me quedé pensando por qué el énfasis en eso".

Luego, dijo que "yo soy cero espiritual y con esto no estoy diciendo que vio lo que le iba a pasar, pero es como una buena despedida, un buen cierre".

"Entonces, cuando a mí me preguntan si quedó trunco o qué sé yo, yo siento que he cerrado bien con la gente que se ha ido, también yo perdí a mi abuela materna al año siguiente, y hubo como un momento de cierre final súper lindo. No tengo cosas pendientes", concluyó.

El martes se cumplen 4 años de la desaparición física de Gustavo. (Infobae y La Nueva.)