Mujeres: la enfermedad cardiovascular acecha

Una mujer muere cada once minutos como consecuencia de la enfermedad cardiovascular, según advirtió la Federación Argentina de Cardiología (FAC), que el pasado 26 de agosto conmemoró el Día Nacional de Concientización de la Salud Cardiovascular en la Mujer.

A pesar de que la enfermedad cardiovascular es la principal causa de muerte entre las mujeres y un tercio de ellas fallece como consecuencia, persiste la idea equivocada de que es un problema sólo de los hombres.

Los factores de riesgo son los mismos, pero algunos, como el estrés, las afectan más.

Por eso la FAC lleva adelante una serie de acciones de prevención y concientización a diferentes niveles, ahora en el marco de una campaña internacional que identifica a esta lucha con el símbolo del vestido rojo.

Según la entidad, el aumento de muertes anuales de mujeres por infarto en 10 años en la Argentina duplicó a la de los hombres.

A los factores de riesgo comunes a ambos sexos -diabetes, hipertensión arterial, obesidad o sobrepeso, dislipidemia (exceso de colesterol y de triglicéridos), sedentarismo, tabaquismo, depresión, y el estrés, que en general afecta más a su corazón, se agregan otros factores de riesgo específicos: el embarazo pretérmino, hipertensión y diabetes gestacionales, la menarca y la menopausia, además de los tratamientos oncológicos y enfermedades autoinmunes, que también elevan el riesgo cardíaco.

Prevención

Con el objetivo de que sea posible desarrollar mejores acciones de prevención y cuidado, la Federación Argentina de Cardiología celebró el Día Nacional de Concientización de la Salud Cardiovascular en la Mujer, en el marco de una gran campaña nacional "Mujeres en Rojo Argentina" (adhesión a la iniciativa internacional "Mujeres en Rojo" --Go Red For Women-- liderada por la American Heart Association).

La iniciativa incluye charlas a la comunidad y otras actividades públicas, difusión de información útil y comunicación interactiva a través de internet y redes sociales.

Esta campaña invita a sumarse a esta lucha identificándose con el vestido rojo o cualquier otra prenda de este color.

La campaña en Argentina impulsa también el tratamiento de una ley nacional para que esta fecha de concientización sea establecida oficialmente (el proyecto ya tiene media sanción en Diputados).

"Nuestra federación fue y es precursora en la concientización de la sociedad sobre este aspecto específico de la salud cardiovascular. Existe una falsa percepción de que es un problema que no afecta a las mujeres, y en ese sentido firmamos este año un convenio para sumarnos a la iniciativa Go Red For Women, que es una campaña pionera y que va a la vanguardia en la concientización sobre la necesidad de la prevención", explicó el cardiólogo Adrián D'Ovidio, presidente de la FAC.

El programa internacional Go Red For Women, al que están suscriptas asociaciones médicas de 46 países incluye investigación conjunta, desarrollo de materiales de comunicación para la población y entrenamiento para profesionales en torno de este tema, más un distintivo común que identifica a las entidades que alrededor del mundo luchan por la prevención de las enfermedades cardiovasculares en la mujer, y que será el ícono de la campaña de FAC de este año: el vestido rojo.

Alerta roja

Las directoras de esta campaña, Mildren del Sueldo y Narcisa Gutiérrez, expresaron que "en Estados Unidos, Canadá y muchos países de Europa el vestido rojo ya está plenamente identificado con una alerta roja por la salud cardiovascular de las mujeres, así como el lazo rosado es reconocido en todas partes como símbolo de la lucha contra el cáncer de mama".

"Es un llamado de atención para todas las mujeres que no saben que la enfermedad cardiovascular es su principal causa de muerte, y para que las que lo saben actúen en consecuencia, porque ese conocimiento se debe traducir en acción, en favor de hábitos de vida más saludables, de hacerse los chequeos médicos correspondientes y de evitar todas aquellas cosas que dañan nuestra salud cardiovascular y que son modificables", señaló Del Sueldo.