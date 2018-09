Cuánto perdieron los salarios bahienses contra el dólar y los precios en apenas un año

Por Maximiliano Allica (mallica@lanueva.com) y Francisco Rinaldi (frinaldi@lanueva.com)

La impactante suba del dólar de esta semana sacudió todos los parámetros y volvió a retrasar el poder adquisitivo de los argentinos.

Si tomamos los datos puntuales de nuestra ciudad, del 31 de agosto de 2017 al mismo día de 2018, la moneda estadounidense aumentó un 116%, de acuerdo con la cotización de la única casa de cambios local que opera con autorización del Banco Central.

En un año pasó de 18 pesos para la venta a 39, luego de haber tocado un pico de 43,50 el jueves.

Con estos números, los salarios de los trabajadores bahienses en moneda dura se resquebrajaron frente a los precios de los bienes y servicios.

A modo de ejemplo, el Salario Mínimo, Vital y Móvil (SMVM), que era de 8.860 pesos en agosto del año pasado, equivalía a unos 492 dólares estadounidenses o bien 248 kilos de pan, o 298 kilos de arroz, o 110 kilos de yerba, o 123 litros de aceite de maíz.

Ahora el SMVN son 10.000 pesos o 256 dólares. A precios actualizados, ese monto sirve para comprar 189 kilos de pan, o 237 kilos de arroz, u 87 kilos de yerba, o 112 litros de aceite.

Estos cuatro productos de la canasta básica fueron elegidos al azar y los precios están tomados de los informes de precios del Centro Regional de Estudios Económicos de Bahía Blanca-Argentina (CREEBBA).

Por un lado, se observó la tabla de Alimentos y Bebidas de agosto del año pasado; por el otro, los valores de julio de 2018, ya que aún no se difundió la medición de agosto. Es decir, los precios de cada producto, en realidad, son todavía superiores. No obstante, para los fines de este artículo, la comparación resulta elocuente.

Otra opción es tomar los salarios medios de la ocupación principal de los bahienses. Es decir, la principal fuente de ingresos de un hogar, sea empleo registrado o no.

En el tercer trimestre de 2017 era de unos 18.500 pesos en el aglomerado Bahía Blanca-General Cerri (BBC) según el INDEC, cifra que resultaba poco más de 1.000 dólares.

El mismo ingreso de ocupación principal, aplicando un aumento salarial interanual del 23% (se toma como referencia al mes de junio del Indice de Salarios del INDEC), resulta un sueldo actual de 22.755 pesos. O sea, 583 dólares. Todo esto, claro, para quienes lograron esa actualización en sus haberes.

Los mencionados ingresos permitían comprar en agosto de 2017 unos 450 kilos de fideos secos o bien 1.400 kilos de harina común de trigo. Ahora alcanza para 382 kilos de fideos y 873 de harina.

No obstante, hay excepciones. Por ejemplo, la carne vacuna tuvo un alza por debajo de la inflación promedio. Pasó de 121 pesos el kilo a 143, con lo cual los salarios actuales permitirían mantener o aumentar el volumen de compra de un año a otro. Aunque, vale insistir, se trata de un caso aislado.

Si se consideran los sueldos promedio de los trabajadores registrados y estables, que publica desde mediados de los años 90 el ministerio de Trabajo de la Nación (el RIPTE) surge que el mismo era de 24.700 pesos (1.372 dólares) a agosto de 2017.

Si tomamos el RIPTE, pero a junio del corriente año (último dato disponible), resulta una remuneración media de unos 700 dólares.

Para finalizar con las comparaciones de salarios en pesos y su relación con el dólar, dos ejemplos de ingresos medios-altos. Quien ganaba en agosto del año pasado 30 mil pesos y hoy subió a 37 mil, percibía 1.666 dólares y ahora quedó en 948. Aquel que recibía 40 mil pesos y le aumentaron para esta época a 50 mil, tenía 2.222 dólares y retrocedió a 1.282.

El impacto en la cadena comercial

“La Nueva” expuso esta semana que distintos proveedores mayoristas de Bahía Blanca están cuidando sus existencias hasta conocer un precio “estable” del dólar.

Recién ahí venderán a las bocas minoristas, para cubrirse de inminentes subas.

Otro ejemplo de la tormenta económica se observa en rubros comerciales que venden al público productos dolarizados.

El jueves, la jornada de mayor volatilidad, remarcaron varias veces los precios según se iba moviendo el mercado cambiario.

Otro signo de los tiempos es que empresas como corralones o carpinterías decidieron no hacer presupuestos, ya que la dinámica de los costos es incesante y resulta casi imposible que puedan mantener los números acordados.

Tampoco faltó el dueño de una panadería que confesó que pactaba la compra de insumos por teléfono a un determinado valor, pero al llegar los productos a su comercio ya se habían remarcado.

A la gente le cuesta

Para conocer qué hacen los bahienses en tiempos de suba del dólar, si eligen –o directamente si pueden-- ahorrar en esa divisa o no, este diario consultó a 10 personas por las calles del centro.

--Nerina (comerciante): “Hace unos años compraba dólares como forma de ahorro, ahora ya no porque llego con lo justo a fin de mes”.

--Raúl (abogado): “En un momento compraba dólares con los pesos que me sobraban, ahora ya no compro más porque no estoy en condiciones. Tampoco sé si compraría, en caso de poder, porque hay mucha incertidumbre”.

--Verónica (comerciante): “No compro y nunca compré porque nunca tuve la posibilidad de hacerlo”.

--Ariel (empleado): “No compro dólares y nunca llegué a comprar. Hoy hablando con la dueña del local me dijo que ella tampoco compra. Es más, nos preguntábamos quiénes son los que compran tanto como para que se dispare así”.

--Leticia (comerciante): “No compro dólares y nunca compré, nunca tuve la posibilidad de contar con un ahorro como para comprar divisas”.

--Juan (comerciante): “No compro, en algún momento lo hice pero ya no puedo”.

--Gabriel (comerciante): “No compro dólares y nunca los compré como forma de ahorro, porque la mercadería que vendo –artículos de informática-- está dolarizada y comprar mercadería siempre es mejor que comprar dólares”.

--Roberto (comerciante): “No compro dólares porque no me sobra nada a fin de mes, pero en algún momento sí compré”.

--Martín (empleado): “Cuando me sobran algunos pesos compro dólares porque creo que es lo más equilibrado entre seguridad y rentabilidad. Eso sí, desde la escalada fuerte de junio no volví a comprar ni gasté los que tengo ahorrados”.

--Sergio (empleado): “Actualmente no compro y nunca fui de hacerlo con frecuencia, pero compramos con mi pareja cuando le pagaron una indemnización por despido”.