“Acertar la temperatura por un grado puede ser vital o indiferente”

Por Federico Moreno / fmoreno@lanueva.com

Por segundo año consecutivo, Cerzos Conicet brindará dos cursos abiertos al público, uno de pronóstico del tiempo y el otro de observación de la atmósfera.

Según comentó el investigador de dicho organismo y licenciado en Ciencias de la Atmósfera, Carlos Zotelo, el primero tendrá lugar a fines de septiembre y el segundo a fines de octubre.

“La gente nos venía reclamando que repitiéramos o profundizáramos los cursos que dictamos el año pasado, están destinados a gente sin conocimientos previos, o al menos no avanzados. Son cursos de 8 o 10 horas, repartidos en dos días cada uno, probablemente uno en la semana y otro el sábado a la mañana”, explicó Zotelo.

El curso, como todos los que ofrece Cerzos –-Centro de Recursos Renovables de la Zona Semiárida--, instituto de doble dependencia --UNS y Conicet--, es gratuito. Así como los horarios definitivos --se puede completar una encuesta en www.meteobahia.com.ar para sugerir día y hora--, el lugar donde se dictará también resta definirse.

“Estamos en tratativas con la Cooperativa Obrera para realizarlo en un lugar céntrico y que la gente no tenga que acercarse hasta el Conicet, que es más complicado. El cupo es de 60 personas, para que las clases tengan fluidez”, informó el meteorólogo.

“Si bien el curso es breve, la idea es que cuando uno lo termine, pase de no saber prácticamente nada de pronosticar a tener varias herramientas con las cuales poder hacer un pronóstico aceptable. Vamos a desmitificar el 'no le pegan nunca' y explicar por qué no es tan fácil acertar siempre”.

“Se trabaja un poco con herramientas visuales y otro poco con computacionales. Se enseñan modelos meteorológicos, cuáles existen, dónde están disponibles y cómo interpretar las imágenes. Los alumnos podrán tener un concepto general de qué sucederá climáticamente en las próximas horas, los días siguientes e incluso la próxima estación”, detalló Zotelo.

“El desafío actual es la variabilidad”

"El problema de la meteorología ahora no es si aumenta o disminuye la temperatura, es la variabilidad. El clima está cambiando tan de repente, pasando de veranos muy calurosos a otros en los que no pasa nada, de lluviosos a secos, que predecir eso es el desafío actual”.

“Acertar la máxima o la mínima por un grado de diferencia puede ser vital si se trabaja con cultivos, pero indiferente si se trabaja en turismo; que la máxima sea de 30° o de 31° no afecta para este último caso. El desafío de los próximos 5 o 10 años es encontrar el patrón que permita predecir cómo serán los períodos más extensos, como una estación, un verano en su totalidad, por ejemplo”, analizó el investigador.

“La temperatura aumentó pero no como la gente cree”

"Si uno ve los registros oficiales de Bahía Blanca de los últimos años nota que hay cierto incremento de la temperatura, pero no el que la gente supone. La percepción es que en los últimos 15 o 20 años los inviernos son muchos menos fríos y los veranos mucho más calurosos, pero no es tan así”.

“Con el crecimiento de la ciudad de las últimas décadas se empezaron a formar burbujas de aire caliente que generan una circulación que antes no se daba. Entonces se empiezan a producir fenómenos locales que a su vez se superponen con fenómenos de mayor escala, y a veces esos choques hacen que se potencien o contrarresten entre sí, haciendo todo más cambiante”, explicó el licenciado.