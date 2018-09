Video: los paraguas rotos tiene un destino solidario en manos de Antonella

Laura Gregorietti

lgregorietti@lanueva.com

Antonella Belén Ibancich se define en pocas palabras: “Tengo 20 años, soy estudiante de Diseño de Indumentaria y cien por ciento soñadora. Estoy armando un proyecto solidario, como parte de mi última etapa de formación en el Grupo Scout Coronel Ramón Estomba, y mirando videos se me ocurrió reciclar paraguas rotos para convertirlos en capas de lluvia para la gente con menos recursos”, destacó.

La idea, según cuenta, partió de un video donde vio a unos colombianos armando estos impermeables, pero el procedimiento no le resultó muy claro.

“Luego seguí buscando y encontré gente en Buenos Aires que hacía lo mismo, escribí para que me pasaran los moldes, pero como nunca respondieron y yo estudio Diseño, decidí a poner manos a la obra para ver si las lograba armar y coser usando mis conocimientos y recursos”.

Para armar una capa de lluvia Antonella necesita bastante materia prima: dos paraguas enteros y la mitad de otro para la gorra, por lo que inició una campaña de recolección en Facebook.

“Me dijeron que salir de un “subte” en la Capital y encontrarte un paraguas roto en la basura es algo muy común, pero acá no tanto, y juntarlos lleva su tiempo".

Antonella solía esperar frente a la Municipalidad a la gente que la contactaba vía WhastApp o por Facebook para donar sus paraguas.

La reconocían porque ella portaba su propio paraguas abierto al hombro, a modo de "seña" para que la visualizaran fácilmente.

"Y la gente se paraba a preguntarme qué hacía ahí en un día de sol con tremendo paraguas abierto, recuerda entre risas. Pero una persona me citaba a las 14, otra a las 16,y otra más tarde y se me hacía imposible estar toda la tarde dando vueltas, por lo que opté por buscar un lugar de acopio en el centro para que la gente los dejara ahí”.

Y quien accedió a recibir las donaciones fue uno de los dirigentes de Scout de Antonella, en el negocio “La Casa del Lavarropas” ubicado en Villarino 43, entre Chiclana y Brown. Allí, quienes tengan paraguas para descartar, los pueden acercar de 9 a 12 y de 15 a 19 o llamar a Antonella al 0291-154.423378.

“Todavía no tengo todo el tiempo que me gustaría para dedicarle al proyecto porque estoy cursando varias materias, pero en mis tiempos libres, salgo a 'cazar paraguas' por la ciudad. Me pone muy feliz que la foto que subí a Facebook se haya viralizado (la compartieron unas 2.400 personas) porque me están llamando de muchos lugares".

Desde Buenos Aires dos mujeres se comprometieron a mandarle vía encomienda unos paraguas rotos que tenían guardados. "Acá en Bahía me mandan mensajes por WhatsApp para decirme que vieron alguno tirado y me pasan la dirección. Los busco, los limpio, desinfecto y los dejo listos para usar”.

Animal print, lisos, con lunares, dibujos. Todos los paraguas sirven, de cualquier tamaño y diseño.

“Los abro en el patio de mi casa, les saco las costuras y ganchos y como están rotos, se van desarmando solos. Con la tela abierta, los abro y empiezo a combinar para armarlos. Te motiva un montón que la gente se enganche con el proyecto solidario”, asegura.

Antonella quiere armar una buena cantidad de capas de lluvia para luego salir a repartir a quienes necesiten.

“Suelo ver en las noches de invierno a un grupo de chicos que sale a repartir bebidas calientes y comida a la gente que está en situación de calle. Voy a tratar de contactarlos para ver si puedo ayudarlos con mis capas”.

Viajar, trabajar, ver crecer a Emma Indumentaria -la marca de ropa que ella diseña- y poner su granito de arena para ayudar a las personas necesitadas son algunos de los tantos sueños que tiene en marcha Antonella, quien con sus 20 años y varios paraguas al hombro seguirá caminando la ciudad en busca de concretarlos.