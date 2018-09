Cuatriciclos: se vienen fuertes restricciones a la libre circulación durante este verano

Juan Ignacio Schwerdt / jschwerdt@lanueva.com

La forma en que los cuatriciclos circulan por los balnearios de la región -y todo el territorio bonaerense- sufrirá sensibles cambios este verano. Las nuevas exigencias obligarán a los conductores no sólo a rendir una ampliación del carnet, sino también a circular únicamente por Corredores y Zonas Seguras y con casco homologado, entre otros requisitos.

Los municipios están esperando el decreto reglamentario de la Provincia para poner en vigencia las regulaciones que fijó la Agencia Nacional de Seguridad Vial (ANSV). Se conocería dentro de los próximos 30 días -estiman- pero varias de las exigencias ya se conocen, por lo que ya están analizando cómo van a implementarlas.

Una de ellas es la delimitación de las Zonas Seguras -los únicos sectores donde los cuatris podrán andar libremente- y los corredores que conducirán hacia ellas.

No será sencillo -reconoció Rubén González, titular del área de Tránsito de Coronel Rosales- porque la Provincia ya ha definido como pauta primordial “que los cuatriciclos no convivan con los peatones”.

“En línea con esto, la idea del intendente Mariano Uset es que la playa no sea Zona Segura, por lo que quedaría vedada para la alta concentración de cuatriciclos que se da cada verano en Pehuen Co”, anticipó.

En cuanto a las calles internas del balneario, dijo que se están evaluando varias alternativas. “Tenemos la calle Brown, la más comercial, donde circula mucha gente; allí, a priori, no se dejaría circular cuatris. Ahora, ¿qué hacemos con las otras calles de Pehuen Co? ¿Las podríamos declarar Zona Segura? Yo hice esta consulta y desde la Provincia me dijeron que no sería lo mejor, porque allí también hay peatones. Por eso digo que no será sencillo”, señaló.

Gabriel Ayala, jefe de Tránsito de Monte Hermoso, refirió que en el balneario el tema se está debatiendo hace semanas y ya hay algunas pautas predefinidas, aunque también reconoció que su aplicación no será fácil.

“Las opciones que evaluamos, al menos por ahora, es crear Zonas Seguras entre el barrio Las Dunas y el Complejo Americano, por un lado, y en la zona del balneario Sauce Grande”, adelantó.

Las nuevas normas también determinarán que sólo se pueda llegar a las Zonas Seguras por los Corredores Seguros, que los municipios deberán delimitar y balizar.

“Funcionarán como bicisendas, pero para los cuatriciclos, y con la prohibición de circular a más de 20 kilómetros por hora”, describió Ayala.

“El que no los quiera utilizar -añadió González- no tendrá otra que cargar el cuatri en un trailer para llegar a la Zona Segura”.

Ayala sostuvo que este es uno de los aspectos de la ley que supone más problemas para los municipios.

“Por un lado, porque habrá que sumar una buena cantidad de inspectores para controlar la circulación en los corredores y las zonas seguras. En nuestro caso, serían de 4 a 8 más por turno. No sé si los municipios están en condiciones de afrontarlo”, señaló.

“Otro problema es que en Monte y una gran cantidad de localidades muchos vecinos compraron cuatris para circular por las calles todos los días, hacer mandados y demás. ¿Qué hacemos ahora? ¿Les prohibimos circular? Esperemos que la ley contemple esta circunstancia; sólo en Monte hablamos de 60 o 70 vehículos”, añadió.

A tramitar otra licencia

Otra de las exigencias que se da como un hecho es que los dueños de cuatri deberán tramitar una ampliación de la licencia de conducir.

“Deberán rendir un examen específico para ese tipo de vehículos, tanto teórico como práctico. Luego se les asignará alguna de las categorías nuevas para cuatriciclos, denominadas L-6 y L-7”, anticipó González.

Los conductores deberán tramitar el nuevo carnet en la ciudad en la que estén domiciliados.

“En los casos en que un municipio no pueda realizar la prueba de manejo, ésta se podrá hacer en otro. O sea, se podría dar el caso de que alguien rinda el teórico en Bahía Blanca y, el práctico, en Monte”, indicó Ayala.

González mencionó que los empleados de los municipios ya se están capacitando para tomar los exámenes teóricos y prácticos.

“Incluso nos han pasado el modelo de las pistas a construir para tomar las pruebas. Sería un circuito con forma de 8, de 11 metros de largo por 40 de largo”, confió.

Además de la licencia de conducir con las nuevas categorías, los conductores estarán obligados a circular con comprobante de seguro y certificado de titularidad del vehículo o licencia de configuración de modelo.

Casco homologado

La reglamentación también dispondrá que los conductores estén obligados a circular con casco homologado. Si bien se analizó requerir también una pechera de material rígido y calzado especial, se cree que esto sólo quedará para los conductores de cuatris de mayor cilindrada.

También se estima que no prosperará -por cuestiones d seguridad- la idea era exigir que todos los cuatris circulen con una antena rematada por un banderín rojo.

“Hay varias ideas -agregó González- pero hay que diferenciar al deportista de quien tiene el cuatri para pasear, ir hasta la playa o salir a hacer alguna compra. Lo que sí está claro es que la Provincia quiere a los cuatris lo más lejos posible de la gente".

Se estima que en 30 días la Provincia emitirá el decreto reglamentario. De allí en más, cada comuna deberá sancionar su propia ordenanza.

¿Llegan al verano?

En Monte. “¿Si llegamos al verano con la ley en vigencia? Dependemos de la reglamentación de la Provincia. Si se hace en breve y el Concejo Deliberante sanciona la ordenanza, sin dudas podemos con la regulación en plena vigencia”, indicó Gabriel Ayala, jefe de Tránsito de Monte Hermoso.

Arrancar. El funcionario señaló que, más allá de los conflictos que surjan, la puesta en vigencia de la normativa es positiva. “Lo que debe primar es el criterio de seguridad. Después, en la práctica, se podrán hacer los cambios a la norma que sean necesarios”, dijo.

Conductas. Enfatizó que la ley apunta a evitar accidentes -algunos de ellos mortales-, así como a desterrar conductas graves. Una de las más usuales -dijo-es creer que este tipo de vehículos puede ser conducido por menores de edad sin carnet.