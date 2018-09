Derrotas de local para Universitario y El Nacional en el Regional

Universitario y El Nacional, los dos representantes bahienses que cumplieron hoy con su presentación en el Regional Pampeano de rugby, no pudieron hacer pesar sus localías.

Las Pirañas cedieron frente a Uncas de Tandil 49 a 31 por el TRP B Campeonato, encuentro disputado en el complejo Héctor Gatica y arbitrado por Joaquín Lobato.

En la visita hubo un gran despliegue del apertura Nicolás Sorbi (20 puntos) y del fullback Tomás Alvarez (2 tries convertidos). En el rojo no alcanzó con la gran tarde del hoy medio scrum Martín Tealdi (21 puntos, con 2 tries).

Con esta nueva caída Uni sumó su décimo partido sin victorias (un punto bonus desde que comenzó la décima edición del certamen).

La jornada había comenzado ayer con las victorias de Argentino y Biguá.

Posiciones: 1º) Argentino, 14; 2º) Biguá, 10; 3º) Uncas, 8; 4º) Cardos, 6; 5º) Los 50, 4 y 6º) Universitario, 1.

En la cuarta fecha, fin de semana venidero, se enfrentarán Argentino-Universitario, Uncas-Biguá y Los Cardos-Los 50.

Segunda de Nacio

El Nacional cayó hoy ante Unión del Sur (Mar del Plata) 34 a 12 en la Quinta y en partido correspondiente a la tercera fecha del TRP B Reclasificatorio.

Fue la segunda derrota consecutiva para el elenco bahiense, que tiene un partido postergado frente a Pueyrredón.

Por su parte Santa Rosa RC goleó a Los Miuras como local por 63-12 y quedó como único líder.

La fecha también arrojó el primer triunfo de Racing de Chivilcoy, que en condición de local y con punto bonus se impuso a Pueyrredón 30-14.

Posiciones: 1º) Santa Rosa, 14; 2º) Unión del Sur, 11; 3º) Los Miuras, 8; 4º) Racing, 6; 5º) El Nacional y Pueyrredón, 0.

El próximo fin de semana jugarán El Nacional-Racing, Unión del Sur-Santa Rosa y Los Miuras-Pueyrredón.

Cobras campeonas

En Puerto Belgrano concluyó hoy la tercera y última fecha del Regional Pampeano femenino, que dejó como saldo el tercer título para Gesell RC y la clasificación de Comercial (Mar del Plata) al Nacional de Clubes, torneo al que las Cobras ya se habían ganado un lugar con anticipación.

Más allá del buen desempeño que tuvo Palihue este fin de semana (ganó 4 de 5 que disputó), no le alcanzó para superar en las posiciones a Comercial.

Estos son los marcadores de la jornada de hoy: Pico 24-Comercial 0, Palihue 10-Gesell 31, Indias 0-Puerto Belgrano 12, Comercial 0-Gesell 45, Palihue 22-Puerto Belgrano 0 y Pico 17-Indias 19.

Posiciones finales: 1º) Gesell, 60 puntos (15 ganados); 2º) Comercial, 32 (8 victorias y 7 derrotas); 3º) Palihue, 30 (7 ganados, un empate y 7 caídas); 4º) Puerto e Indias, 24 (6/9) y 6º) Pico RC, 10 (2 ganados, un empate y 12 derrotas).