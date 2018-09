Un chico de 13 años murió tras chocar contra un rival en un partido de fútbol

Un chico de 13 años murió tras golpear contra un rival en un partido de fútbol de las divisiones inferiores de Holanda.

Según se informó, el adolescente que jugaba como arquero en el club MvR Heerenberg cayó al piso desvanecido. Lo trasladaron a un hospital de la ciudad de Nimega, pero no lo pudieron reanimar.

,,We zijn bij de KNVB diep geraakt door het overlijden van een 13-jarige jeugdvoetballer van MvR uit ’s Heerenberg. De jonge doelman overleed na een ‘gewoon’ duel in zijn wedstrijd van vandaag. We leven mee met zijn nabestaanden en de leden van MvR. We zullen er voor MvR zijn.’’