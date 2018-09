Villa Mitre presentó a sus flamantes refuerzos: Walter "Cachete" Acuña y Ramón Barraza

Villa Mitre presentó esta tarde a sus 2 últimos refuerzos para la actual temporada del Torneo Federal A, para la que sumó en total 12 caras nuevas.

Walter "Cachete" Acuña y Ramón Barraza, las flamantes incorporaciones, fueron presentadas en la sala de prensa "Lalo Andreocci" en una conferencia encabezada por el dirigente Martín Neumann y de la que también participó el entrenador Carlos Mungo.

Acuña, de 26 años, es la contratación más resonante del mercado de pases de la "Villa", ya que además de una gran formación en las inferiores de Rosario Central y el debut en la Primera del Canalla. También pasó por Colón de Santa Fe, Olimpo y Juventud Unida de Gualeguaychú, donde disputó la última temporada de la B Nacional.

"Mi pasado en Olimpo ya pasó, ahora tengo esta posibilidad en Villa Mitre y estoy muy agradecido al club. Trataré de dar lo mejor y ponerme a disposición del técnico. Hablé con el profe y él me va a ir viendo y, de acuerdo con lo que él me diga, lo vamos a ir manejando", dijo "Cachete", autor de 6 goles en 26 encuentros con la casaca aurinegra, en la temporada 2015-16 de primera división.

"Cuando me hablaron la oportunidad de llegar acá, no lo dudé. Hablé con el presidente y con Carlos (Mungo) también. Estaba muy contento con el proyecto que tienen ellos y ni lo dudé, me vine para acá", agregó Acuña.

Además, el delantero, opinó sobre este nuevo paso en su carrera y sobre si tomaba como un desafío ser observado o marcado de otra manera.

"No sé si están así. Federal A, Nacional B o Primera, todos te conocen y saben que clase de jugador es uno. Todos te marcan igual y todas las categorías son duras", dijo.

Barraza, en tanto, tiene 21 años es una joven promesa de las inferiores de Atlético Rafaela, donde formó parte del plantel superior y se encontraba jugando en Reserva.

"Estoy muy contento, feliz de llegar a este club. Necesitaba rodaje, espero poder jugar; siempre dando el máximo y de la mejor manera. Por lo poco que estuve, vi un grupo muy unido y de buenas personas", señaló el santafesino.

"Soy un delantero simple, me gusta más jugar por el medio. También lo puedo hacer por las bandas, pero me siento más cómodo por el centro", se autodefinió Ramón.

De izquierda a derecha: Barraza, Neumann, Acuña y Mungo en sala de prensa "Lalo Andriocci".

La palabra del DT

"Se dio la posibilidad de lo de Ramón (Barraza) y hablamos con la gente de Rafaela. Yo tenía gente conocida allá y me lo recomendaron, me dieron muy buenas referencias de él: es un chico joven, que necesitan que sume minutos", explicó el entrenador Carlos Mungo, quien también llegó al club en este receso.

"Lo de Walter (Acuña) surgió como una posibilidad sobre el cierre del libro de pases. Me consultaron y obviamente se de la calidad de jugador que es. Después, cuando logré charlar con él un poco, me terminé de convencer de que era un jugador importante para traer" contó el DT.

Barraza y Acuña se suman a una lista de 12 refuerzos que trajo la "Villa" para el torneo en el que ya sumó una victoria (ante Cipolletti de local) y un empate (ante Alvarado en Mar del Plata) en 2 presentaciones.

Los otros nuevos son los defensores Nicolás Ihitz, Emanuel Sesma, Victor Manchafico y Federico Bonassies; los volantes Enzo González, Maximiliano López, Brahiam Cuitiño y Joaquín Parra; y los delanteros Lautaro Villegas y Patricio Escott.

"Con estos dos refuerzos, o con lo que se había armado, se los dije a los jugadores de entrada: no hay que tenerle miedo a la palabra 'ascenso'. Si después no se da no se da, pero tantos nosotros como la mayoría de los equipo, lo hacen con ese pensamiento. Después el torneo te va llevando para ver para que estás. Pero Villa Mitre se armó con un grupo de jugadores, que no sé si tienen tanto nombre, pero tienen hambre de lograr cosas. Se ve en cada partido y en cada entrenamiento. La gente puede estar tranquila, que el jugador va a dejar todo por la camiseta", avisó Carlos.

Lo que viene

Luego del empate ayer en Mar del Plata, ante Alvarado por 2 a 2, Villa Mitre recibirá el domingo a Deportivo Roca, desde las 20, por la cuarta fecha de la Zona 1.

Sansinena, en tanto, visitará a Sol de Mayo en Viedma, el domingo a las 15.