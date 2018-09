Lacunza aseguró en Tres Arroyos que en 2019 la Provincia reducirá la presión impositiva

El ministro de Economía bonaerense, Hernán Lacunza, aseguró hoy en Tres Arroyos que en 2019 la Provincia reducirá la presión impositiva.

"La Provincia busca ser un amortiguador de las turbulencias financieras -señaló-. En ese sentido, se han bajado los impuestos a la actividad; básicamente, Ingresos Brutos, y el año que viene se tiene previsto hacerlo con el impuesto a los Sellos”.

Lacunza se reunió con empresarios del parque industrial, quienes -reconoció- le transmitieron que su principal preocupación son "las tasas elevadas y la cuestión impositiva".

"Sabemos que el momento de la Argentina no es el mejor, tanto para los sectores más vulnerables, como para los más productivos”, añadió.

Consultado sobre el recorte de las obras que demandarán las nuevas medidas de ajuste, Lacunza descartó que se vayan a suspender los proyectos que ya se iniciaron o que se anunciaron.

“Todas las obras que se dieron a conocer se van a terminar -aseveró-. Este gobierno busca dar certezas, y por eso no anunciamos nada de lo que no estemos seguros que vamos a terminar. Ya tenemos el financiamiento asegurado y el dinero, no digo separado, pero si reservado para esas obras”.

Con respecto a la eliminación del Fondo Sojero, Lacunza confirmó que la Nación dispuso reemplazarlo por un fondo compensador que "a los municipios prácticamente los va a dejar igualados" con lo que preveían percibir hasta fines de este año.

"Diría que en 2018 van a salir empatados”, estimó.

Lacunza también fue consultado por las dificultades que tiene el gobierno nacional para controlar la inflación y, en tal sentido, reconoció que bajarla "es más difícil de lo que pensábamos".

"Así que, en ese sentido, queda de manifiesto la irresponsabilidad de haberla dejado subir. Porque es fácil que suba, pero después cuesta mucho bajarla, sobre todo en un país que lleva casi un siglo con problemas de alta inflación”, disparó, en obvia alusión al gobierno de Cristina Fernández.

En cuanto al traslado a la Provincia de los gastos nacionales en subsidios al transporte y electricidad -una de las medidas de ajuste dispuestas por el gobierno para eliminar el déficit primario en 2019-, Lacunza aseguró que será compensado con mayor recaudación.

"El presupuesto nacional se presentó el lunes, y nosotros debemos esperar a que se apruebe para presentar el provincial. Lo que puedo decir es que el costo de los recortes o de traslado de gastos de Nación a Provincia puede ser compensado con algunos ingresos que van a venir por mayor recaudación; va a ser de unos 25.000 millones de pesos”, finalizó (Agencia Tres Arroyos).