Olimpo: “Alguien habló de más, porque Iberbia está desgarrado”, dijo un dirigente

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

¿Quién lo dijo? No sé. ¿De dónde salió? No me interesó.

Pero varios hinchas de Olimpo, el domingo en el Carminatti, me preguntaron: ¿es cierto que Iberbia se quiere ir?

Y me dieron las supuestas razones: “quiere rescindir el contrato porque no está conforme con el manejo del club”, “acá no está cómodo y le pidió a su representante que le busque otro equipo”, etc, etc, etc.

Nobleza obliga, le transmití la inquietud a un directivo aurinegro, quien sorprendido manifestó: “alguien habló de más, y se tendrá que morder la lengua, porque Iberbia está desgarrado, tal como lo suponíamos”.

A ver...

La semana pasada, el lateralista estuvo con fiebre y un estado gripal que le impidió entrenar, aunque sí practicó viernes y sábado, y lo hizo para el lado de los titulares. En la mañana sabatina, tras haber realizado los trabajos de pelota parada con el once inicial, el ex Estudiantes de La Plata sintió un pinchazo que lo termino marginando de la concentración y del cotejo frente a Ferro.

Al día siguiente, en la previa del choque ante el verdolaga, aparecieron los rumores y las diferentes dudas de los que habitualmente siguen y van a ver a Olimpo.

El lunes, la ecografía que le efectuaron a la “Rana” Iberbia, que sí estableció en su contrato (hasta junio de 2019) una cláusula de escape en diciembre si aparece una propuesta mejor, alejaron todos los fantasmas: desgarro de casi un centímetro en el isquiotibial de pierna derecha.

Le voy a aportar otro dato: hace unos días, la CD y los referentes del plantel se reunieron por el tema “premios”, y además de los tres “lideres” ya conocidos (Ezequiel Viola, David Vega y Luca Orozco), también estuvo Iberbia, quien tomó la palabra al momento de plantear el mandato de sus compañeros.

Es más, algunos aseguraron que Iberbia no había ido al Carminatti a ver Olimpo-Ferro, pero el “Ruso” estaba ahí. Dolorido y con dificultad para caminar, pero firme a un costado del campo de juego.