Tenis: Del Potro se bajó de la segunda edición de la Laver Cup

Baja sensible para la segunda edición de la Laver Cup, el torneo exhibición que reúne a varias de las mejores raquetas del mundo, a disputarse desde el viernes en Chicago (Estados Unidos).

Una de sus figuras, el argentino Juan Martín Del Potro, reciente finalista del US Open, confirmó que no será de la partida producto del desgaste físico acumulado en las últimas semanas de gira por el circuito.

La noticia la confirmó esta mañana la organización del torneo, en la que además se dio a conocer el nombre de su reemplazante: el norteamericano Frances Tiafoe, quien ocupará un lugar en el equipo Resto del Mundo.

.@FTiafoe will join #TeamWorld2018 at the #LaverCup in Chicago this weekend, following the withdrawal of Juan Martin del Potro who is recovering from his spectacular run to the final of the US Open. pic.twitter.com/li56WZIz4m