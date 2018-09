Los entrenamientos de Kipchoge para ser el maratonista más rápido de la historia

El keniata Eliud Kipchoge conmovió al mundo del atletismo el domingo pasado cuando destrozó el récord del mundo de maratón tras correr los 42 kilómetros y 195 metros en 2:01:39

El récord anterior pertenecía a Denis Kimetto, que había corrido esa distancia en 2:02:57 en 2014.

Kipchoge, de 33 años, se consagró campeón olímpico en Rio de Janeiro 2016 y de los 11 maratones en los que participó ganó 10.





Tras haber logrado bajar en 78 segundos el récord anterior es considerado el mejor de todos los tiempos.

En las últimas horas su historia de vida y los detalles de sus entrenamientos empezaron a circular por diferentes portales de running y de medios de todo el mundo.

Estos son los puntos más llamativos de cómo entrena y vive el rey del maratón.





-- El año pasado trascendió su rutina de entrenamientos previos al maratón de Berlín que también ganó. En 5 semanas acumuló 917 kilómetros. Incluso en los últimos 10 días a la carrera, periodo que se denomina de descarga o descanso, corrió 182 kilómetros.

-- A pesar de ser una estrella del atletismo y millonario comparte una casa con otros atletas en Kaptagat, una ciudad de Kenia situada a unos 2.400 metros sobre el nivel del mar.

-- Se levanta todos los días a las 5 de la mañana.

-- A las 6 realiza una primera sesión de entrenamiento y corre entre 20 y 30 kilómetros. Cambios de ritmo constantes a 2:50 o 2:55 el kilómetro forman parte de su rutina matinal.

-- A las 16 suele salir a correr distancias de entre 10 y 15 kilómetros a ritmos lentos. Claro que su ritmo tranquilo es de 40 minutos los 10K, algo que a muchos aficionados les lleva años de entrenamiento.





-- No para. Los martes, jueves y sábados hace series. Los domingos “descansa”. y vuelve a su casa de Eldoret con su esposa y sus tres hijos. Allí aprovecha para salir a correr con sus vecinos, dio a conocer “El Mundo” de España.

-- Lleva un control de lo que hace y anota todos sus entrenamientos en cuadernos desde hace 15 años, contó Marc Roig, un atleta y fisioterapeuta catalán que comparte entrenamientos con Kipchoge y otro grupo de keniatas.

-- Disciplina y humildad. Kipchoge nunca cambió de entrenador y desde los 16 años se prepara con un exatleta olímpico llamado Patrick Sang.

--"Es muy metódico. Le gusta tenerlo todo controlado, pregunta mucho y quiere saber el porqué de las cosas, pero tiene una fe ciega en la gente que le rodea. Si el entrenador le dice que este es el entrenamiento, no discute nada", explicó Roig.





Fuentes: Diario El Mundo, The New York Times y La Nueva.