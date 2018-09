La importancia de la comunicación en la Escuela de Enfermería de los mercantiles

Organizada por Santiago Turr, docente de la Escuela de Enfermería de la Asociación Empleados de Comercio, se realizó una charla entre los alumnos de dicha carrera y la licenciada Graciela López, quien explicó los alcances de una página web que puso en funcionamiento el municipio para atender las problemáticas de adolescentes.

Coordinadora de Enfermería del Area Programática III, dependiente de la Secretaría de Salud de la comuna, López ideó una plataforma (mimundo.bahia.gob.ar) para que los adolescentes puedan informarse y evacuar dudas sobre distintos temas.

“Este es un proyecto de la secretaría de Salud que comienza en 2012. Como enfermera de unidades sanitarias, observé que la mayoría de los chicos entre 10 y 14 años prácticamente no asistían. Iban de más chicos con los padres y luego recién regresaban después de los 15, ya con problemas de embarazos no deseados, enfermedades de transmisión sexual y adicciones, por citar algunos inconvenientes”, explicó la Licenciada en Enfermería.

Tras el disparador inicial, López decidió utilizar la tecnología para generar un espacio de contención para ese sector poblacional.

“Los adolescentes no van a las unidades sanitarias, en muchos casos, por vergüenza. Hay muchos temas que les preocupan, pero que no exteriorizan ni siquiera en el ámbito familiar. E indudablemente caen las redes sociales para buscar información para evacuar sus dudas. Y muchas veces, esa información no es confiable o no está brindada por un especialista o no es la más oportuna para los chicos”.

Y añadió: “Entonces surgió la idea de armar una plataforma web, con mucha información sobre temas de adolescencia y con la opción de preguntar en forma anónima. Paralelamente se conformó un equipo interdisciplinario, para que esa pregunta sea redirigida hacia el profesional correspondiente, que brinda una respuesta lo más inmediata posible teniendo en cuenta el sexo y la edad de la persona que consulta”.

Según señaló López, el equipo está integrado por una médica especializada en adolescencia, una psicóloga, una nutricionista y hasta una abogada.

“Es una página dinámica, ágil. Los chicos no están más de 3 minutos leyendo, por lo que enseguida se le brinda la posibilidad de preguntar sobre alguna duda que le quedó sobre el artículo y ésta es respondida por un especialista. De esta forma logramos llegar al chico que no va por algún motivo a las unidades sanitarias”, amplió.

Anualmente, la página web tiene más de 60 mil ingresos y recibe entre 15 y 20 mil consultas.

“Creo que cumplimos el objetivo de ser una herramienta comunicacional. Las preguntas, además de ser anónimas, tienen respuestas personalizadas. Este sitio no está sistematizado. Y el especialista que la evacúa tiene en cuenta la edad y el sexo del interrogador para dar la respuesta”.

Santiago Turr, docente de primer y segundo año de la Escuela de Enfermería de la Asociación Empleados de Comercio, explicó los motivos de la charla.

“Se dio en el marco de la materia que doy en segundo año, que se denomina Comunicación de la Salud. Me pareció excelente la idea de Graciela, y su posterior implementación por parte de la Secretaría de Salud del Municipio, y por eso la abrimos para todos los alumnos de la carrera, que son más de 100 divididos entre los tres años de duración”.

Y añadió: “La intención es difundir este proyecto y va en sentido de la idea de generar conciencia. Es verdad que los chicos ingresan al mundo web para hacer sus consultas, pero no tienen en cuenta quién les responde y si es idóneo en el tema. Aquí se encuentran con personas preparadas para evacuar ese interrogante, teniendo en cuenta el sexo y la edad para brindar la respuesta”.

Turr señaló que es necesario utilizar todas las herramientas posibles para acercar a la población al sistema de salud. A su vez, reconoció que el rol del enfermero ha cambiado muchísimo en el último tiempo, por lo que los aspirantes deben conocer y manejar todas las opciones.

La Escuela

El Instituto Superior de Enfermería Profesional brinda la posibilidad de estudiar la carrera de Tecnicatura Superior en Enfermería.

Este es otro logro de la Asociación Empleados de Comercio, que tiende a dotar a los servicios de la Clínica privada Dr. Raúl Matera de personal capacitado, logrando una atención de excelencia que merecen sus afiliados.

Los afiliados al gremio y su grupo familiar son becados en toda la carrera.

La carrera, por Resolución 854/16 consta de tres años.

Actualmente hay más de 100 personas cursando las materias en sus tres niveles.

“El grupo es muy heterogéneo. Hay chicos que recién egresaron de la secundaria y adultos con familia constituida, lo que demuestra que la carrera es muy abarcativa”, explicó Turr.