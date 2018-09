Cristina salió a aclarar que Sergio Massa nunca le regaló un cuadro: "Disculpas por el error"

La senadora Cristina Kirchner publicó hoy en las redes sociales una "fe de erratas" para aclarar que no fue el dirigente Sergio Massa sino el artista Carlos Páez Vilaró quien le regaló uno de los cuadros que faltan en su casa de El Calafate tras el allanamiento.

"Fe de erratas. El cuadro de Páez Vilaró me lo regaló el artista en la inauguración de Casa Foa en el Puerto de Frutos de Tigre. Sergio era intendente y anfitrión. De ahí el error. En mi cumpleaños, él me regaló muebles típicos del Tigre que aún conservo. Disculpas por el error", escribió la exmandataria en su cuenta de Twitter.

La aclaración se produjo luego de que en el entorno del líder del Frente Renovador advirtieran que no había sido el exjefe de Gabinete el responsable de aquel regalo de cumpleaños, tal como había señalado la exmandataria a través de un video que difundió ayer para denunciar los faltantes en su domicilio luego del allanamiento ordenado por el juez federal Claudio Bonadio en la causa por los cuadernos.

"Acá había un cuadro de Páez Vilaró, me lo había regalado Sergio Massa. No me acuerdo si me lo había regalado cuando era director general de la Anses, jefe de Gabinete o intendente. Lo cierto es que a los presidentes y presidentas la gente les regala cosas para su cumpleaños, tiene amigos, gente que los aprecia o gente que no los aprecia tanto", señaló la senadora en el video. (NA y La Nueva.)