Denuncian que un cura abusó de una adolescente en un colegio de Cañuelas

Una adolescente de 14 años denunció que fue abusada sexualmente por un sacerdote en el interior de un colegio católico del distrito bonaerense de Cañuelas.

La menor dijo que fue "abrazada y manoseada" por un cura de 47 años llamado Carlos que se encargaba de brindar catequesis en el Colegio Santa María, de esa localidad situada a unos 60 kilómetros de la ciudad de Buenos Aires.

Una vez que los hechos trascendieron, luego que se difundieran mensajes de WhatsApp que la chica le envió a compañeros, el religioso dejó la institución.

Autoridades de la escuela y del Obispado de Gregorio de Laferrere, bajo cuya jurisdicción se encuentra la escuela, emitieron un comunicado en el que admitieron la denuncia e indicaron que se le pidió al sacerdote en cuestión que "suspenda sus actividades".

El Equipo de Directivos del Obispado de Gregorio de Laferrere advirtió que "según el protocolo de la entidad, se le pidió al sacerdote que suspendiera toda actividad y presencia en relación a los alumnos del colegio".

"Lamentamos profundamente que un tema así sea tratado en las esfera pública ya que se trata de un menor y es conveniente resguardarlo", añadieron.

Según medios locales, los padres de la menor decidieron cambiarla de colegio y abstenerse por el momento a realizar una denuncia policial.

En el portal local de El Ciudadano, se indica que en los mensajes de WhatsApp emitidos por la menor, la joven dijo que el padre la apartó de clase y la llevó a una oficina, donde cometió los abusos.

"Me quiso tocar, así de una, y me manoseó. Me decía que iba a estar todo bien, que me quedara tranquila", contó en uno de los chats que se conocieron.

"Cuando abro la puerta me pone el pie. Y me abraza de la cola. Me toca la cola básicamente. Y me decía que iba a estar todo bien. Y atinó a querer tocarme adelante. Yo le di un manotazo y me puse a llorar. No sabía lo que podía hacer. Y bueno, me dijo que no salga así", expresó además. (NA)