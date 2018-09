La gobernadora Vidal dijo que espera una recuperación de la economía para 2019

Por Maximiliano Allica mallica@lanueva.com

“Vemos que los bonaerenses mantienen la vocación de cambio, sin distinguir entre el Conurbano o el interior provincial. Confiamos que las variables macro van a mejorar en los próximos meses y esos efectos se van a empezar a notar en 2019”, le dijo la gobernadora María Eugenia Vidal a “La Nueva”, en un encuentro con un reducido grupo de medios realizado esta semana.

Vidal admitió las dificultades actuales y subrayó que, en caso de ser necesario, se reforzará el presupuesto social todas las veces que se requiera para atender a los sectores más vulnerables.

“Una de nuestras prioridades desde el primer día fue cuidar a quienes más lo necesitan. La inversión social, sin contar lo salarial, se incrementó en un 23% desde que llegamos al gobierno. Esa actitud, frente a las actuales circunstancias, se redobla”, sostuvo.

En la reunión, realizada en la Casa de la Provincia en la ciudad de Buenos Aires, trascendió que el próximo miércoles, de no mediar imprevistos, la mandataria y su gabinete se reunirán en Bahía Blanca. Luego los ministros se trasladarán a diferentes localidades de la zona.

“Esta debe ser la cuarta recorrida que emprendo por los 135 municipios. Para mí no hay pueblo chico, porque cada ciudad no se parece a otra, aunque tengan características comunes”, señaló y expuso que, dentro de las propias ciudades, hay realidades diversas.

En esa línea, en una declaración inédita para un funcionario de tan alto rango, estableció una comparación entre nuestra ciudad y el cinturón que rodea a la Capital.

“Desde hace un tiempo, la periferia de Bahía Blanca o Mar del Plata tal vez se parecen más a un barrio del Conurbano que a lo que históricamente fueron las ciudades del interior. Pero lo que cambió a partir de 2015 es que en los barrios ya no hay puntero ni narco, sino oficinas del Estado, fija o móvil, donde la gente se puede acercar sin miedo ni intermediación”.

De regreso en el orden económico, Vidal mencionó que hay sectores vinculados con la exportación, como el campo, que van a estar en mejor situación con un tipo de cambio alto.

“Por otro lado, vamos a tener que sostener con un Estado presente, durante un lapso mayor, a algunos distritos cuyas actividades productivas requieren otros tiempos”.

Y argumentó que el respaldo a Cambiemos se sustenta, entre otras cosas, en el avance de las causas contra la corrupción.

“Un ejemplo se dio con la detención esta semana del ex fiscal Tomás Morán, acusado de formar parte de una red delictiva con jueces como César Melazo y policías. Esto hace dos años y medio era impensable”.

Se mantendría la rebaja en ingresos brutos

El presupuesto nacional 2019, con un horizonte de déficit fiscal cero, se comenzará a discutir en el Congreso a partir de la semana próxima.

Antes, la Casa Rosada y los gobernadores provinciales negociaron esos equilibrios que, en muchos casos, implicarán ajustes.

Una de las versiones indicaba que las provincias apoyarían el presupuesto de Mauricio Macri, pero a cambio de compensaciones, como la suspensión de la rebaja en ingresos brutos (las empresas tributan a las provincias un porcentaje de su facturación).

“La rebaja de ingresos brutos no formó parte de la discusión con los gobernadores. Por supuesto que todavía falta el debate en el Congreso y no descarto que se trate el tema, pero por ahora no hay ninguna definición distinta a lo que se firmó en el pacto fiscal”, aseguró Vidal.

También se refirió a los subsidios a la energía eléctrica y el transporte público, que pasarán a ser responsabilidad de las provincias.

En ciudades como Bahía, adherida al sistema SUBE, el dato de cómo se manejarán esos fondos es clave.

“Para hablar con responsabilidad, primero debemos saber cuáles son esos subsidios, cuántos son, para qué se aplican y otros detalles. Si queremos transmitir con claridad qué vamos a hacer, antes tenemos que cerrar el presupuesto nacional, después ver exactamente cuál es el número de la Provincia y elaborar nuestras proyecciones de inflación, crecimiento, recaudación. Recién ahí podremos hacer una comunicación más honesta acerca de qué significa este traspaso para la administración bonaerense”.

Obra pública.... y el acueducto

Acompañada de su jefe de Gabinete, Federico Salvai, y el ministro de Asuntos Públicos, Federico Suárez, la gobernadora también habló de la obra pública.

“En dos años y medio hubo 1.500 obras que empezaron y terminaron en territorio bonaerense, con fondos provinciales, nacionales o municipales. Y no hay distrito que no tenga obras. Además, hay cientas en ejecución. Hoy estamos defendiendo esas obras, trabajamos con los ministros para que cada una que empezó, se termine, no solo para no dejar la obra paralizada sino para cuidar la fuente de empleo directa e indirecta”.

Vidal afirmó que la prioridad es sostener lo que se encuentra en ejecución.

“En función de lo que se resuelva con el presupuesto 2019 veremos la posibilidad de iniciar nuevas obras. Pero no vamos a comenzar trabajos hasta que no tengamos en claro esos números, justamente para no dejar una obra por la mitad”.

Este año empezó el proceso licitatorio del postergado acueducto del Río Colorado, que abastecerá a Bahía y buena parte del sur provincial.

Para octubre, según trascendidos de los últimos meses, se debía designar a la empresa adjudicataria.

“No tengo fecha precisa de adjudicación, pero de las obras importantes es una de las que tiene el trámite más avanzado”, declaró.

Finalmente, ante los rumores de que existen sectores políticos alentando un estallido social, dijo que no le parece un escenario probable.

“Ni los gobernadores ni los intendentes desean conflictividad en las calles, creo que desde todos los sectores se va a actuar con responsabilidad”.