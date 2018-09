"Es un capítulo más de humillación", dijo Cristina sobre los allanamientos en su contra

La expresidenta Cristina Kirchner cuestionó esta mañana los allanamientos en su vivienda de El Calafate y aseguró que en la propiedad "no hay subsuelos".

Por medio de un video que publicó en Youtube y difundió en las redes sociales, la actual senadora nacional criticó el operativo ordenado por el juez federal Claudio Bonadio en el marco de la investigación por los cuadernos sobre las presuntas coimas en la obra pública.

"Esta casa, hace tres semanas fue más que allanada, literalmente tomada por la gente que Bonadio envió no para recabar información en la causa que tiene a su cargo sino simplemente como un capítulo más de humillación y de persecución", sostuvo la exjefa de Estado.

Según los investigadores y tras diversas acusaciones, se espera que Cristina sea procesada en las próximas horas como líder de una organización ilícita.

Cristina Kirchner explicó que llegó el viernes a la ciudad santacruceña y aseguró que las personas que inspeccionaron el lugar "se llevaron hasta un rosario, de cuentas de piedra".

La exjefa de Estado mostró los principales ambientes del inmueble y señaló que durante el procedimiento policial todas sus "sospechas se cumplieron".

"Yo pedí que se establecieran las condiciones para que no se rompiera nada y para que no se sustrajera nada que no tuviera que ver con la investigación", cuestionó.

La expresidenta comentó que "se ensañaron con una parte de la casa" porque los uniformados "creían que esa pared escondía una bóveda".

"Un día y medio estuvieron trabajando en el despacho de Néstor [Kirchner]. Ya habían escaneado todo y le había dado negativo, pero tenían que encontrar algo porque tenían una jauría de periodistas esperando", criticó. (NA)