La adicción a los videojuegos comienza a preocupar en la ciudad

Por Pablo Andrés Alvarez / palvarez@lanueva.com

Hace un tiempo atrás, la Organización Mundial de la Salud alertó sobre el abuso de los videojuegos al incluirlo en el listado de nuevos desórdenes mentales, en una categoría que está al mismo nivel que la acción de apostar en exceso.

La problemática está ubicada dentro del grupo de trastornos debido a los comportamientos adictivos.

Con ello, no significa que quienes poseen una consola y juegan en ella pasan a tener problemas mentales, sino que el abuso de los videojuegos podrá ser reconocido y tratado por la comunidad médica como una enfermedad.

En ese tren, una encuesta realizada por la Defensoría del Pueblo de la provincia de Buenos Aires arrojó algunos resultados preocupantes: el 37 por ciento de los "gamers" argentinos admitió que pasa entre 4 y 6 horas diarias frente a una pantalla de videojuegos y un 17 de ellos reconoce como "un vicio" el vínculo que mantiene con las diferentes plataformas.

"Nos encontramos con que el 47% de los entrevistados reconoció que dejó de hacer distintas actividades para dedicarle más tiempo a los videojuegos", explicó Walter Martello, defensor del Pueblo Adjunto y a cargo del Observatorio de Adicciones y Consumos Problemáticos, que realizó unas 273 entrevistas presenciales con cuestionario y respuestas online, en las que participaron mujeres y hombres de entre 12 y 45 años.

En las aulas bahienses

Esta problemática ya comienza a palparse en distintas escuelas de nuestra ciudad, de acuerdo a lo expresado por docentes de distintos establecimientos.

"En distintos establecimientos educativos, nos han comentado de casos de alumnos que han bajado su rendimiento escolar porque van a clases prácticamente sin dormir producto de que se quedan jugando hasta la madrugada", reconoció Celeste Veiga, Inspectora jefa de educación de la región 22.

Esa afirmación tuvo correlato en Natalia Larrandart (maestra de E.P. N°66 de la Artigas 610 y preceptora como maestra de la Técnica 3) y Fernanda Fuentes (con cargo directivo en la ES 26 y docente en E.P. 37, 47 y 73), quienes admitieron conocer casos de ese tipo.

“Tuve y tengo alumnos que se la pagan jugando con los jueguitos electrónico, porque ellos mismos te lo cuentan. Básicamente no realizan las tareas y no duermen mucho, por lo tanto no escuchan ni prestan atención porque tienen sueño. Hasta les cambia el carácter. Se convierten en apáticos y son de aislarse”, puntualizó Larrandart.

Según Fuentes, la falta de concentración queda en evidencia en materias específicas, lo cual causa una doble frustración.

“En materias, como matemáticas, no logran concentrarse por el cansancio. Para el docente es un fracaso, porque no logra llegar, y para el alumno, porque no logra comprender ni tampoco formar el vinculo ni con el docente ni con la materia”.

Pese a que no hay normativa que indique los pasos a seguir cuando detectan este tipo de situaciones, ambas coincidieron en afirmar que no encuentran eco en los padres cuando se los pone en alerta.

“Obviamente que se habla con la familia. Se intenta orientarlos en pautas de convivencia familiar para reducir gradualmente las horas de juego y compartir alguna actividad en familia. A veces funciona, pero hay familias que no les interesa lo que hacen sus hijos. Y los chicos, muchas veces, escuchan más los consejos de las docentes que de sus propios padres”, dijo Larrandart.

“Los chicos muchas veces encuentran en el juego lo que no tienen en sus hogares. Es un escape, del que sus padres no están ni enterados. Y cuando se lo comunicamos, creen que el problema es nuestro”, agregó Fuentes.

El punto de vista psicológico

Las licenciadas en psicología Sonia Reale y Gabriela Germano admitieron que el abuso de los videojuegos es una problemática que va creciendo paulatinamente en nuestra ciudad.

“Los videojuegos bien utilizados permiten explorar, crear, conectarse en red y desarrollar algún tipo de habilidades. El problema es cuando las horas de juegos le quita tiempo a otras actividades donde se utiliza la imaginación, la creatividad propia, el contacto con otras personas y el uso del cuerpo”, señaló Reale.

“La adicción se da cuando una persona necesita un estímulo concreto para lograr una sensación de bienestar y por lo tanto, supone una dependencia mental y física frente a este estímulo. Existe un uso excesivo o compulsivo de videojuegos, hasta el punto de interferir en la vida personal y en las actividades diarias del sujeto que lo utilizan”, agregó Germano.

Según Reale, una de las mayores preocupaciones es que los chicos pasan muchas horas sentados frente a muchos estímulos que no son procesados, sino que ingresan directamente a la mente.

“Y ese procesamiento lleva a un efecto de simbolización, que en este caso está ausente. Por eso los chicos van generando una acumulación de tensión que no pueden descargar. Eso se percibe aún más en los juegos que son de violencia, que hoy por hoy son mayoría”.

Para Germano, el problema aparece cuando el consumo es abusivo y cambia el comportamiento normal de la persona que lo ejerce.

“Por ejemplo, si el niño, adolescente o adulto que juega, lo hace sin parar y deja de salir con sus amigos, se aísla, afecta su vida social de relación, no estudia, no duerme y solo quiere jugar. Son signos de alerta de que podría tener un comportamiento adictivo”.

Detectar la problemática conlleva un cambio profundo en el seno de la familia.

“Los padres deberían preocuparse en los contenidos de los videojuegos, como también el tiempo que se le dedica. No es bueno prohibir, pero sí se debe acompañar. En este caso de adicciones lo que se nota es la ausencia de los padres en el hogar. Entonces, el chico comienza a tener una dependencia muy alta a los videojuegos para superar esos momentos de soledad. Y acarrea lo que nosotros denominamos `apego adhesivo'”, esgrimió Reale.

“Es fundamental que cuando los chicos empiezan a relacionarse con la tecnología, un adulto responsable limite el uso de los jueguitos dentro de parámetros saludables. La adicción es una manera de escapar de un problema. En vez de enfrentarlo, se huye con un comportamiento compulsivo; y de ese modo empieza a tener efectos perjudiciales en la vida cotidiana, en el trabajo, en la escuela, con problemas de concentración y falta de atención. Impacta en el sueño y también en las relaciones sociales o familiares”, opinó Germano.

“Entiendo que los adultos muchas veces están sobrecargados de responsabilidades y la salida más sencilla es poner a los chicos enfrente de una pantalla. Pero a esos padres carentes de tiempos para sus hijos se le debe explicar la diferencia entre calidad y cantidad. Si el tiempo que permanezcan junto con sus hijos es de calidad, es muy probable que el hijo no necesite recluirse en un videojuego”, agregó Reale.

Tanto Reale como Germano admitieron que el abuso de las plataformas digitales, con el correr de los años, puede derivar a otras adicciones.

“Es probable que esta adicción le dé paso a otras, porque en definitiva se trata de tapar problemas. De todos modos, se debe aclarar que no cualquier personalidad se convierte en adicta. Los chicos que llegan a ésto, es porque arrastran otros inconvenientes no resueltos a tiempo”, opinó Reale.

“Es importante detectar el problema y tratarlo, porque evidentemente tiene un trasfondo que la persona no puede resolver. Por ello, es posible que con el tiempo esa misma persona pase a otro tipo de adicciones”, cerró Germano.