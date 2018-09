El día que Manu Ginóbili sí tenía puesto el pantalón corto

Por Fernando Rodríguez / ferodriguez@lanueva.com

(Nota publicada en edición impresa)

“'Michigan' me miró como para ponerme, habló con Cola y me miró de nuevo; yo casi me muero de los nervios; se dio vuelta y llamó a Fer (Evangelista). Por ende, terminó el juego y no entré”, le contó Manu Ginóbili a “La Nueva”.

¿De qué se trata esta historia?

Del día que más cerca estuvo Emanuel de debutar en la Primera de Bahiense del Norte, antes, claro, del recordado y oficial: 15 de septiembre de 1993.

“El objetivo es estar entre los cuatro primeros y darle minutos a los menores”, trazaba como prioridad Ignacio Ferhmin quien, junto a Gabriel Colamarino, conformaban la dupla técnica.

Y el 15 de marzo iniciaron la pretemporada.

Llegó el debut, con derrota ante Villa Mitre (84-90); después, triunfos consecutivos antes Velocidad (75-73) y El Nacional (87-59), caídas sucesivas frente a Olimpo (76-75) y Estrella (74-77).

En medio, ese debut que no fue para Manu.

“Faltando un minuto alguien salió por 5 y en el banco sólo quedábamos dos habilitados para jugar. Fer Evangelista y yo”, recordó Manu.

¿Qué hubiera sucedido si lo mandaban a la cancha?

“Llegué a casa, me saqué el pantalón largo y... ¡no tenía pantalón corto! ¡Casi me muero de la vergüenza! El papelón que hubiera pasado. Pero nadie se enteró hasta un par de años después”, aseguró.

La dupla técnica se quedó sin hacerlo saltar a la cancha. Porque, tras la victoria ante Alem (87-90), el cuerpo técnico dejó el equipo.

“Con Gabriel decidimos irnos porque no queríamos dejar al club sin dos jugadores. O se iban ellos o nos íbamos nosotros. Y decidimos irnos nosotros, porque pueden reemplazarnos”, justificó Michigan.

Al partido siguiente, apareció en escena Ginóbili padre, asumiendo como reemplazo temporario. ¿Yuyo puso a su hijo menor? No.

Perdieron de locales contra Pacífico, 91 a 81.

No obstante, la dirigencia rápidamente encontró DT: Fernando Piña.

En su primer juego sufrió la derrota más abultada del año (122-91) en la visita a Liniers.

Después, Bahiense le ganó los puntos a Napostá, superó a Velocidad (75-71) y Villa Mitre (93-96), para entrar, a partir de ahí, en caída libre.

Completó el Apertura con seis triunfos en 18 partidos, ocupando la octava posición, entre 10, y arrastrando siete derrotas consecutivas.

Poco cambió en el comienzo del Clausura, sumando el tricolor otros cuatro partidos sin ganar y estirando su racha a 11 caídas.

Y llegó el 15 de septiembre de 1993. Ese día el 6 no se había olvidado el pantalón corto.

“No me acuerdo casi nada. Jugué muy poquito, metí un libre, pero no mucho más”, rememoró Manu.

Lo cierto es que, por entonces, el ministro de Economía, Domingo Cavallo, afirmaba: “Desvalorizar el peso es devaluar el trabajo”. Título principal de “La Nueva Provincia”.

Entre los titulares más relevantes de Deportes, lejos estuvo de figurar el partidode Bahiense que, ¡al fin ganó!

Más abajo, la síntesis:

Bahiense del Norte (83): F. Evangelista (8), D. Del Sol (22), M. Elía (7), Ch. Marini (13), J.C. Mazzoni (4), fi; J.I. Sánchez (14), R. Luengo 14, G. Ascolani y E. Ginóbili (1). DT: Fernando Piña.

El Nacional (78): D. Reiner (17), M. Martín (3), C. Grippo (31), G. Loffredo (6), L. Sosa (14), fi; R. González (5) y M. Biondini (2). DT: N. Ortiz.

Primer tiempo: Bahiense 37, El Nacional 44.

Tiros libres: Bahiense, 17-25 y El Nacional, 15-25.

Cinco faltas: Reiner y Loffredo (EN).

Arbitros: Roberto Farroni y José Antonio López.

"Me hacían creer que era bueno"

El debut del menor de la familia Ginóbili, pasó completamente desapercibido. Aunque, al partido siguiente impuso su sello.

—¿Te acordás que le metiste 22 a Pacífico, más allá de que perdieron 83 a 77?

—No tenía idea que había metido 22 al partido siguiente. De hecho, me sorprende. Pensé que no había hecho casi nada en los primeros partidos, salvo algún que otro triplecito.

—¿Qué significaba jugar en Primera?

—Me encantaba jugar con tipos más grandes que yo. Se jugaba una sola vez por semana, así que toda oportunidad que tenía para competir un poco más, me venía bien. Fuera en el categoría que fuera.

—¿En esa época quién era tu referente en Bahiense?

—No tenía referente en esa época. Mis hermanos, el Puma (Montecchia) y Leo Montivero ya no estaban y ellos eran los que yo admiraba cuando era chico. Todos se fueron más o menos por el 90, cuando yo tenía 13.

—¿Tu papá no estaba muy de acuerdo con que jugaras?

—Mi papá se daba cuenta de que estaba muy poco desarrollado aún y que el torneo era muy duro. Cuando los oponentes empezaron a ver que jugaba aceptablemente, empecé a ligar bastante, no sólo golpes, si no que puteadas y algún escupitajo también. Un asco total. Me la bancaba porque me pasaba lo mismo en divisiones inferiores, pero era un asco total y lo otro, la verdad, que mucho no me intimidaba. De hecho, me hacía sentir bien... Que un tipo de más de 30 se ponga a putear a un chico de 16 y a pegarle o escupirlo, es triste, pero me hacían creer que era bueno.

—¿Alguna anécdota?

—Tanto quedar afuera de la selección de Infantiles como descender a Segunda (1994) fueron golpes muy duros. Ambos me dejaron muy mal por bastante tiempo y cuando las cosas empezaron a cambiar y me empezó a ir tan bien, fue como liberar esas frustraciones. Eliminarlas del todo como tales. Lo de los golpes, escupitajos y amenazas, si bien son un espanto y lo detesto, me terminaron sirviendo también. Después de vivir algunas de esas cosas y con esa diferencia de edad, es difícil que otras te intimiden, tanto en la liga primero, Europa después y NBA al final.

La planilla

En total, Manu jugó 16 partidos, convirtiendo 104 puntos (6,5 por juego): 16 triples, 15 dobles y 26-43/47% en libres.

El resto del plantel

Los otros jugadores de Bahiense que participaron esa temporada fueron: Diego Amatte (29 y 5,69 puntos de promedio), Guillermo Ascolani (6 y 2,17), Pablo Chiuchiarelli (15 y 11,73), Luciano Decio (4 y 3,50), Diego Del Sol (34 y 10,47), Marcel Elía (38 y 13,95), Fernando Evangelista (27 y 3,15), Ricardo Luengo (38 y 7,61), Hernán Magistrini (2 y 4), Christian Marini (36 y 4,97), Juan Carlos Mazzoni (20 y 5,05), Juan Ignacio Sánchez (31 y 9,74), Gabriel Schamberger (25 y 5,32), Pablo Tombessi (2 y 0) y Cecil Valcarcel (34 y 20,29).