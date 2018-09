Vóleibol: Argentina jugó a gran nivel, pero no pudo ante el poderío de Italia

La Selección Argentina masculina de vóleibol mostró un gran nivel ante Italia, potencia de este deporte, aunque no le alcanzó para evitar la derrota en lo que fue su tercera presentación en el Mundial 2018 de Italia y Bulgaria.

Luego de batallar durante 2 horas y 12 minutos, finalmente la albiceleste perdió por 3-1 en el marco de la tercera fecha del Grupo A, que se disputa en la ciudad de Florencia. El elenco europeo se llevó el triunfo con parciales de 22-25, 25-15, 25-23 y 28-26.

El jugador más destacado del combinado nacional fue el bonaerense Cristian Poglajen, autor de 18 puntos. Por su parte, el sanjuanino Bruno Lima aportó 11 unidades.

En tanto, en Italia sobresalieron Osmany Juantorena e Ivan Zaytsev, quienes anotaron 23 y 20 puntos respectivamente.

Con este resultado, Argentina quedó con récord de una victoria y 2 caídas. Suma 3 unidades y se ubica en el 4° puesto de su zona.

El próximo compromiso del equipo que dirige Julio Velasco será el lunes, cuando se mida ante el invicto Eslovenia (3 éxitos en igual cantidad de encuentros), desde las 15:30, por la penúltima fecha de la primera fase.

Así está el Grupo A: 1°) Italia (3-0), 9 puntos; 2°) Eslovenia (3-0), 8; 3°) Bélgica (1-2), 4; 4°) Argentina (1-2) y Japón (1-2), 3; y 6°) República Dominicana (0-3), 0.

Los 4 primeros se clasificarán a la segunda instancia.

Here are the highlights of Italy's 🇮🇹 big 3-1 (22-25, 25-15, 25-23, 28-26) win over Argentina 🇦🇷 that improved their record in #FIVBMensWCH Pool A to 3-0!@Federvolley #volleyball #volleyballWCHs pic.twitter.com/buXxliZ9lN