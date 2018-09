Fórmula 1: brillante pole de Lewis Hamilton

"Estoy súper abrumado. Se sentía como mágica", declaró Lewis Hamilton momentos después de salir de su Mercedes, tras realizar el mejor tiempo de la clasificación del Gran Premio de Singapur, a correrse mañana, desde las 9.10 en el circuito callejero de Marina Bay por el campeonato mundial de Fórmula 1.

El británico superó los problemas de sobrecalentamiento para marcar un tiempo que no han podido acercarse Max Verstappen (Red Bull) y Sebastian Vettel (Ferrari), quienes lo siguieron en la clasificación.

La segunda fila la integrarán Valtteri Bottas (Mercedes Benz), Kimi Raikkonen (Ferrari) y Daniel Ricciardo (Red Bull). Desde tercera fila largarán Sergio Pérez (Force India), Romain Grosjean (Haas) y Esteban Ocon (Force India); completando las diez primeras posiciones Nico Hulkenberg (Renault).

Bright lights, big city... one mega lap!



Take it away, Lewis 👊#SingaporeGP 🇸🇬 #F1 pic.twitter.com/yqf6x9KRMN