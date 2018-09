“Entendemos al automovilismo zonal como una sola categoría”

Por Tomás Arribas / tarribas@lanueva.com

(Nota publicada en la edición impresa de hoy)

El habitual tour entre fierros (varios y de distintas fisonomías), la mayoría armados y listos para salir a pista, y entre los responsables de gestar la potencia ubicados en sus respectivas áreas de trabajo -típica postal que propone la visita al taller Saldamando- siempre deja algo.

Probablemente puede que sea la meticulosidad en cada uno de las labores realizadas, lo que le permite a la marca familiar dejar su huella en los distintos desafíos deportivos propuestos.

Actualmente lejos del Midget, y no tanto (casi un 50% del parque lo conforman autos construidos en el reducto de calle Río Negro), el desvelo de Fernando y Martín Saldamando pasa por afianzar todavía más el Turismo Regional, el hijo en común que dieron a luz hace poco más de cuatro años, el cual hoy goza de un formidable presente y un por demás prometedor futuro.

Quien conoce la historia desde sus principios (comenzaron en 2014 con exhibiciones de 4/5 autos), entiende que observar hoy variedad de marcas y modelos, y un parque de casi 20 unidades por convocatoria, es digno de admirar.

“Arrancamos muy solos, y con un montón de trabas. Uno quiere contar lo que se quiere hacer y los que vienen pretenden reformar lo que vos estás haciendo. Al principio fueron un montón de charlas sin sentido, con gente que no entendía mucho el proyecto. Algunos, al principio, pensaban que era una locura, y hoy trabajan para la categoría”, recuerda Fernando, sobre la concepción de la divisional, una de las que integra el calendario anual de la Federación Regional N°3 del Sudoeste.

“Un día--agregó--, vino Martín y me dijo: 'Si no hacemos lo que nosotros queremos hacer, nadie se va a enganchar'. Y bueno, ahí arrancamos. La gente de Pigüé y Viedma nos abrió las puertas de sus circuitos para empezar a mostrar, lo más difícil de todo, porque no hay base alguna. Así fue todo al principio: sin plata, siendo unos pocos, yendo a pedir cubiertas de las que tiraban, y agrupados donde hubiese lugar”.

Su hermano Martín no quiso quedarse atrás en la descripción del proyecto, haciendo énfasis, al igual que Fernando, en los distintos, y lógicos, obstáculos existentes en todo emprendimiento...

“Pocos confiaron en ésto, solamente las amistades de uno. Se han ido enganchado los Ficcadentti, Villatoro (Walter), Romano (Gustavo), y, actualmente, gente nueva que vino para quedarse. Eso también hizo que el proyecto tenga continuidad, aunque también depende de la paridad entre los autos. Es el primer año que están corriendo todas las carreras los mismos participantes. Años anteriores alcanzábamos a juntar, como mucho, 8 o 10 autos”, resaltó.

"Al principio cuesta confiar en el proyecto hasta llevarlo a cabo. Después medianamente concretando empiezan a sumarse. En ese escalón, con la experiencia de mi papá de su etapa como dirigente, supimos cómo responder para lograr crecer. Somos una de las pocas en el país con tantas marcas juntas participando", cerró Pochocho.

Las claves del éxito

¿Cuáles fueron las bases de los sólidos cimientos?

"El punto de vista técnico y el haber cumplido con todo lo hablado y escrito. Respetamos a morir a Gabriel Mauro, técnico de la categoría, la base primordial, y fuimos, desde un primer momento, transparentes", destacó Fernando.

"Cuando se disolvió la categoría (NdR: Fiat Uno), se gastaba 30.000 pesos por fecha. Hoy, con todo lo que ha pasado, se gasta solo 10.000 pesos más", agregó Martín.

"Entendemos al automovilismo Zonal como una sola categoría. Todas son importantes. Hay gente que las quiere dividir y esto no está bien", redondeó la Cotorra.