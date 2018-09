Vóleibol: Argentina se recuperó y consiguió su primera victoria en el Mundial

La Selección Argentina masculina derrotó esta tarde a República Dominicana en sets corridos y consiguió su primer triunfo en el Mundial 2018 de Italia y Bulgaria.

Las estadísticas del partido

El equipo que comanda Julio Velasco se impuso por 26-24, 25-15 y 25-15 en la ciudad de Florencia, por la segunda fecha del Grupo A, y se recuperó de la derrota sufrida en el debut ante Bélgica (3-1).

El máximo anotador del combinado nacional fue Cristian Poglajen, autor de 12 puntos. Además, Sebastián Solé aportó 11 unidades.

Argentina volverá a jugar mañana y tendrá como rival a uno de los grandes candidatos al título: Italia. El partido, también en Florencia, comenzará a las 16:15 y será televisado por la TV Pública.

Así está la tabla: 1°) Italia (récord 2-0) y Eslovenia (2-0), 6 puntos; 3°) Argentina (1-1), Bélgica (1-1) y Japón, 3 (1-2); y 6°) República Domincana (0-3), 0.

Los 4 primeros de la zona avanzarán a la segunda fase.

Here are the highlights of Argentina's 🇦🇷 3-0 (26-24, 25-15, 25-15) win over Dominican Republic 🇩🇴 for their 1st win in #FIVBMensWCH Pool A! #volleyball #volleyballWCHs pic.twitter.com/zYsAegjfoO