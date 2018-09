La charla entre Jimena Barón y su hijo sobre amor y sexualidad

Jimena Barón publicó en su cuenta de Instagram una charla con su hijo Morrison sobre amor y sexualidad.

El nene de 4 años le preguntó a su mamá si dos nenas podían besarse y la cantante aprovechó para hablarle sobre diversidad sexual.

Luego, el pequeño le contó que le dio un beso a su novia.

El diálogo

Morrison: ¿Una nena se puede dar un beso en la boca con una nena?

Jimena: Sí, se pueden dar un beso en la boca dos nenas.

Morrison: Pero si no son novios. Dos nenas no pueden ser novias.

Jimena: Dos nenas pueden ser novias y dos nenes pueden ser novios.

Morrison: Yo soy el novio de Mora.

Jimena: Está muy bien, pero si Mora quisiera de más grande tener una novia nena también puede.

Morrison: Hoy estuve todo el tiempo con Mora en la terraza.

Jimena: ¿Haciendo qué? Disculpame.

Morrison: Hoy le di un beso a Mora.

Jimena: Y la pasaste bien, ¿estuvo bueno, fue romántico?

Morrison: En realidad, nos dimos un beso abajo de la mesa.

Jimena: ¿Y la maestra qué estaba haciendo, hijo? ¿Estaba paveando?

Morrison: No, en el baño.

Jimena: Aprovecharon que se fue al "ñoba" y se pusieron a chapar.

Morrison: Jajajaja.

Jimena: Te amo. ¿A mí me vas a seguir dando besos igual aunque tengas novia?

Morrison: Sí. (Se dan un beso).

Jimena: Yo quiero que seas feliz, con quien sea, pero que seas feliz.

Jimena: No te enamorás del hombre o de la mujer. Te enamorás de la personalidad. Te enamorás de determinada persona en particular.

Morrison: Te enamorás de cualquier mujer, te enamorás de quien querés.

Jimena: Te enamorás de quien te enamorás. No sé si te enamorás de quien querés. El amor no se elige.

Morrison: Sí se elige, se elige a quién querés.

Jimena: No lo elegís, te pasa y punto.

Morrison: Sí, porque le tenés que decir: ¿Podemos ser novios? Porque mirá si el otro no quiere.

Jimena: Perfecto, ahí ya hay un compromiso. A veces uno se enamora de alguien y la otra persona no se enamora de vos. No podés ser la novia, ¿entendés? Y vos la pasás mal y sufrís, pero no lo decidiste. Te pasó, ¿qué vas a hacer? Es un bolonqui el amor. Te lo digo yo.

Morrison: ¿Qué significa bolonqui?

Jimena: Un lío, es complicado el amor. (TN y La Nueva.)