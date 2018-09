Pichetto se reunió con empresarios bahienses y analizó la situación del país

En el marco de una recorrida que está realizando por el interior del país, el senador nacional por la provincia de Río Negro, Miguel Ángel Pichetto, se reunió esta tarde con empresarios locales en la sede de la Unión Industrial Bahía Blanca.

Pichetto, quien es jefe del interbloque Argentina Federal en el Senado y ya afirmó públicamente que si se da la oportunidad le gustaría ser candidato a presidente en 2019, se mostró muy crítico con la situación económica actual de la Argentina y comentó que está trabajando dentro del peronismo para que su espacio sea una opción electoral el próximo año.

El legislador hizo hincapié en que si bien el gobierno de Mauricio Macri recibió un país que venía de cuatro años muy malos de Cristina Fernández de Kirchner, con graves problemas estructurales y un modelo de economía casi intervencionista, el principal problema de la actual gestión fue haber hecho una subvaloración del estado en que se encontraba el país en ese momento.

“Indudablemente el modelo económico del último gobierno kirchnerista tenía como objetivo final una colisión con la realidad que en algún momento se iba a dar, pero no llegó a explotar antes del traspaso de Gobierno”, analizó Pichetto.

Consultado por los empresarios presentes por la posibilidad de que la situación actual del país se revierta en el corto o mediano plazo, es decir de aquí a las elecciones de 2019, el senador por Río Negro sostuvo que la recuperación puede darse, siempre y cuando el Gobierno sepa aprovechar las oportunidades.

“Creo que por primera vez, dentro de todo lo negativo de la situación, el gobierno tiene algo positivo, que es un tipo de cambio alto, competitivo. En dos años y ocho meses trabajaron con un dólar bajo que lo que hacía era fugar divisas vía turismo --15 mil millones de dólares salieron en turismo al extranjero--”, sostuvo el abogado.

“Hay que ver cómo utilizan este tema, porque si no tienen un plan que potencie eso, me parece que no les va a alcanzar. Se puede visualizar una mejora de la macroeconomía para marzo o abril, pero hay que ver cómo llegan a ese momento los sectores del trabajo, que han tenido una devaluación del salario fenomenal”, concluyó Pichetto.