El duro momento de salud que pasó Miguel Agüero, el titular del Sindicato de Municipales: "Voy paso a paso"

El secretario general del Sindicato de Trabajadores Municipales, Miguel Agüero, relató hoy todos los problemas de salud que tuvo en los últimos meses y que lo mantuvieron un poco alejado de la actividad gremial.

"Tengo un desfibrilador. Sufrí un infarto y una arritmia maligna que por suerte no volvió a aparecer. Y en marzo me diagnosticaron un cáncer maligno, es el segundo", contó el líder sindical en diálogo con Sin libreto de Somos Bahía.

Agüero dijo que estuvo 42 días haciendo quimioterapia, que lo operaron en el Hospital Italiano de Buenos Aires y que su médico le informó que "está todo bien y no hay signos" de que el cáncer siga.

"Doy gracias a la obra social que tenemos por los convenios con los hospitales de alta tecnología", sostuvo.

El sindicalista contó que tuvo que renunciar al IPS [Instituto de Previsión Social] porque "no podía hacer las 2 cosas", en referencia a su trabajo al frente de los municipales.

"Saber decir basta es importante", dijo. Y agregó: "Voy paso a paso pero no puedo perder esto de estar con la gente".

En cuanto a cómo enfrentó la enfermedad, sostuvo que en "toda mi vida fui una persona optimista, hasta en los peores momentos".

"Ver que tu médico y que te diga que está todo bien y que ya no hay signos, obviamente te pone bárbaro", manifestó.

Y concluyó: "Todo esto no sirve si no tenés un apoyo: el familiar, el de las personas que te acompañan, de tus hijos. Creo que lo que tenés que dejar en esta vida es una huella. Y creo que la dejé. No sé si para bien o para mal".