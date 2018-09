Le detectaron leucemia a los 7 años y la salvó su "ángel disfrazado"

Emma Duffin tenía 7 años cuando le detectaron una forma extraña de leucemia tras una faringitis.

Hoy tiene 11, la edad que tenía su hermano Alex (hoy 15) cuando la salvó con una donación de médula.

Los médicos explicaron a sus padres que se necesitaba una intervención de este tipo para regenerar su sistema inmune, ya que, caso contrario, era muy probable que Emma no sobreviviese.

Así, toda la familia oriunda de Connecticut, Estados Unidos, comenzó a examinarse para saber si había compatibilidad. Y Alex resultó compatible.

En septiembre de 2014 Alex realizó la donación y se recuperó rápidamente. Emma, en tanto, permaneció 9 meses bajo extremos cuidados. Cuatro años después, fue declarada libre de cáncer.

“Él no es mi héroe, es mi ángel disfrazado. Estoy tan agradecida”, aseguró la nena a medios extranjeros.

Su hermano, por otra parte, confesó que “cuando se enfermó no sabía mucho sobre la leucemia. Escuché que necesitaba un donante, y cuando me enteré de que podía hacer eso por ella me puse muy feliz”.

“Cuando nos dijeron que estaba curada me sentí muy contento de que pudiese volver a la escuela y pasar tiempo con sus amigos”, agregó el adolescente.

El papá de los nenes destacó la decisión de su hijo: "Alex estaba muy nervioso y asustado, pero le dejamos la decisión sobre el trasplante a él. No quisimos forzarlo pero estaba predispuesto. Ama a su hermana, así que quiso hacerlo". (TN y La Nueva.)