"Este río lo vamos a cruzar y llegaremos a la orilla", dijo Vidal sobre la crisis económica

"Este río lo vamos a cruzar y vamos a llegar a la orilla", dijo esta noche María Eugenia Vidal en el programa de televisión Intratables, haciendo referencia a la crisis en la economía del país.

"Siento que tuvimos una dificultad en un camino que sigue siendo el correcto. Creo que no es una crisis más, puede ser una crisis que definitivamente nos lleve a un lugar mejor", expresó la gobernadora de la provincia de Buenos Aires, que vendrá con todo su Gabinete a Bahía Blanca.

"Salir de 70 años de crisis recurrentes, de devaluaciones, no se logra en dos años. Yo sigo creyendo que hay algo que ya cambió. Yo le digo a la gente que en 2023 todos los intendentes van a ser nuevos, porque se les termina el mandato. Si yo digo que hay 11.000 policías echados, publicados con nombres y apellidos. Hoy la gente que más necesita no necesita de un puntero. Esos cambios no vuelven más atrás. Este río lo vamos a cruzar y vamos a llegar a la orilla", expresó.

Sobre las acciones del gobierno ante esta crisis, sostuvo que se basa en tres partes: reforzar las políticas sociales, cuidar los empleos y sostener los salarios.

"No solamente intervenimos en las empresas con dificultades, sino también sostenemos la obra pública que se está ejecutando, es sostener el trabajo de mucha gente", afirmó.

Informó además que este año ya hicieron tres refuerzos en políticas sociales, además del aumento en la Asignación Universal por Hijo, los Precios Cuidados y las ayudas alimentarias.

"Tratamos de que los salarios del Gobierno se acerquen todo lo que podamos sostener a los trabajadores del Estado, para eso necesitamos que haya estabilidad del dólar. Yo sigo la recaudación del gobierno de la Provincia, y en función de eso vamos a haciendo ofertas", dijo Vidal.

Aportantes truchos en la campaña

"No somos todo lo mismo, yo presento mi declaración jurada hace 10 años. El Estado no te hace rico y si te hace rico hay que sospechar. Estoy muy tranquila, que la Justicia investigue lo que tenga que investigar".

Docente secuestrada y torturada

"Me enteré hace una hora, hablé con los ministros de Seguridad, Educación y Salud. Nos solidarizamos, repudiamos lo que le pasó, queremos tanto como ella que la Justicia defina quiénes son los responsables. En el lugar hay cámaras, quiero que se investigue, que se investigue ya", dijo sobre la docente secuestrada y torturada en Moreno.

Además, afirmó que la situación en las escuelas de Moreno "es el resultado de un Estado que estuvo ausente durante muchos años".

Obras públicas

"Hay tres niveles de responsabilidad: el gobierno nacional, el provincial y el municipal. Como todo en la vida, hay muy buenos intendentes que trabajan mucho y hay otros que no, y eso se nota cuando uno va a las ciudades. Hay intendentes de todos los espacios políticos que hicieron obras con plata de la Provincia".

"Ya tenemos 1.500 obras que empezaron y terminaron. No son promesas, sino lo que ya hicimos".