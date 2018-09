Laurita Fernández confirmó su romance con Nicolás Cabré: "Estamos muy bien"

La bailarina y actriz Laurita Fernández confirmó en las últimas horas su reciente romance con Nicolás Cabré y habló sin tapujos en su programa de radio.

Laurita aprovechó su espacio radial en "Dale que Vale" y contó detalles sobre el comienzo de la relación con el actor: "Estamos muy bien".

"En Sugar no hablábamos mucho, íbamos a trabajar y ya, normal. Más allá de los chistes, no tenía ningún tipo de vínculo extra ni con él ni con nadie. No hubiese estado mal, pero no sucedió", aseguró la actual jurado del Bailando 2018.

Laurita hizo referencia a su separación con Federico Bal para dejar en claro que no hubo infidelidades: "Yo estaba en una época de transición donde me estaba separando y no quería que se mezclen las cosas".

Según la bailarina "sucedieron cosas lindas post Sugar" y fueron "la madurez y el entendimiento" dos de los condimentos que sumaron a la hora de decidirse por volver a empezar una relación.

"Cuando uno empieza a conocer a alguien es la etapa más linda, uno está feliz y encantada. Después, cuando pasa un tiempo, hay confianza y esa sensación de cosquilleo y de ganas de gustarle al otro se sigue renovando", detalló.

Por último, Laurita agregó: "Hoy me encuentro así y es el estado más lindo en el que puedo estar, no lo esperaba y se dió que encontré a alguien que me hace sentir bien y que yo puedo hacer sentir bien a alguien también". (Rating Cero y La Nueva.)