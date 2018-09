Manejaba borracho, atropelló y mató a 2 chicas y lo condenaron a 5 años de prisión

Un hombre fue condenado por la Justicia de Misiones a 5 años de prisión por atropellar con su auto y matar a 2 jóvenes mujeres en la capital provincial.

La condena recayó en Gonzalo Slámovits, quien manejaba ebrio y a 142 kilómetros por hora por la ex ruta 213 el 7 de febrero de 2015, cuando atropelló y mató a Yanina Galarza, de 20 años, y su cuñada Gladis González, de 27 y madre de tres niños.

El fallo fue emitido por la jueza Correccional y de Menores número 1, Marcela Leiva, al hallarlo culpable de "homicidio culposo agravado por la conducción imprudente", por el cual le aplicó el máximo de la pena prevista.

El hombre cumplirá el castigo bajo la modalidad de arresto domiciliario por su estado de salud, ya que quedó parapléjico tras el choque.

No obstante, el Servicio Penitenciario Provincial deberá avisar cuando esté en condiciones de albergarlo y entonces la Justicia analizará si lo envía a un presidio.

La sentencia a Slámovitz coincidió con el pedido que había realizado en su alegato la fiscal del caso, Yolanda Mazal, mientras que la defensa, a cargo de Liliam Belloni, había solicitado 2 años de prisión en suspenso con el argumento que su cliente no podía recordar nada, ni siquiera dónde había bebido antes del fatal siniestro.

"Desde el momento del accidente, desde que se destruyeron esas dos familias, la mía también se destruyó, mi vida también se destruyó. Yo dejé de caminar desde ese momento", expresó en su alegato Slámovitz, quien dijo que no se acercó a disculparse con los allegados a las víctimas por su imposibilidad motriz.

"No es a mí a la que tiene que pedirme disculpas sino a mis nietos, si bien yo soy grande y entiendo a ellos no les va hacer entender que la mamá no va estar más", expresó a la prensa Amalia, madre de Yanina y suegra de Gladis. (NA)