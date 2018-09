El emotivo recuerdo de Wanda Nara con uno de sus hijos: "Siempre estaré"

Wanda Nara publicó un emotivo mensaje sobre la maternidad en su cuenta de Instagram.

La mediática contó que hace casi dos años, cuando estaba a punto de tener a Isabella —segunda hija con Mauro Icardi— vivió una experiencia muy dura.

Un control médico encendió las alertas y Wanda tuvo que ser internada de urgencia, hecho que recién trascendió ahora.

Ese día era muy importante para su hijo Constantino —el segundo que tuvo con Maxi López—. El nene tenía acto escolar y su mamá le había prometido que estaría en primera fila.

"Esa misma mañana antes de ir al colegio me recordaste que a las 14 horas era tu acto de colegio, que no me olvidara y te dije 'claro que no, buscame en la primera fila que ahí estaré'", recordó la rubia sobre aquel día.

Wanda decidió cumplir con su promesa: le dijo al médico que se tenía que ir y partió con el suero puesto.

"Le dije 'me tengo que ir, mi hijo me espera y nadie lo puede ir a ver, solo me tiene a mi'", contó la esposa de Icardi.

En su posteo, relató el final de la historia: "Así fue como llegué a tu acto en la primera fila como te había prometido. Abajo de mi saco la manguerita del suero, lista para volver a ser conectada. Desde ese día comprendí que como dijo Bukowski 'no te puedo prometer que llegue a tiempo, pero sí que siempre estaré'". (TN y La Nueva.)