El duelo Argentina vs Colombia, lo destacado en la propuesta deportiva del martes

Fútbol

**Desde las 21, la Selección Argentina de Fútbol se mide ante Colombia, en un duelo amistoso internacional. Televisa TyC Sports. Además, también se miden: Polonia vs Irlanda (a las 15:30 por DIRECTV), Inglaterra vs Suiza (a las 15:55 por DIRECTV) y Estados Unidos vs México (a las 21:30 por ESPN).

Básquetbol

**Desde las 20:45, comienza la segunda fecha del Oficial de segunda división local con los siguientes partidos: Independiente-Argentino, La Falda-Whitense, Altense-Velocidad (en cancha de Barracas), Los Andes-Barracas (desde las 21) y Comercial-Sportivo Bahiense.

Ciclismo

**A las 11, comienza la decimosexta etapa de la Vuelta de España. Televisa ESPN.