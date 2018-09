Video: “El deterioro del patrimonio recuperado es total”, admitió el presidente de Olimpo

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

La semana pasada, la dirigencia de Olimpo consiguió destrabar el litigio judicial que pesaba sobre parte de su patrimonio, recuperando para uso privado, social y público, el salón Bariloche y los salones del primer piso de su sede social.

Para que se entienda, esos lugares, que podían contener actividades del club pero no con fines de lucro, habían sido concesionados a la Sociedad Impacto Latino durante la presidencia de Jorge Ledo, que los explotó (con un boliche en el salón Bariloche y un pub en la parte alta) hasta 2013, cuando la CD comandada por Alfredo Dagna decidió “sacar” del club a la firma liderada por la familia Catini.

En ese momento, Impacto Latino inició una demanda en contra de Olimpo y el 16 de julio de 2014 la justicia civil de Bahía Blanca condenó al club Olimpo, exigiéndole la restutición a la sociedad Impacto Latino tres bienes, entre los que figuraba el salón Bariloche.

Sobre estos bienes pesaba un contrato de locación oportunamente suscripto, es decir, los días viernes, sábados y domingos, entre las 21 y las 6 del día siguiente.

Después de eso, el juicio de Impacto Latino, que todavía tenía dos años más de concesión para el uso de los sitios enumerados, sobre Olimpo siguió su curso, hasta que la familia Catini llegó a un acuerdo total y absoluto con la CD comandada por el actual presidente Mauro Altieri.

Hasta ahí parte de la nota publicada en La Nueva. del último martes.

¿Qué pasó después?, ¿con qué se encontraron los directivos aurinegros cuando abrieron los inmuebles que estaban cerrados --por orden de la justicia-- desde hacia casi cinco años?

“El deterioro es total”, admitió Altieri tras comprobar la suciedad, la humedad, las roturas y el desorden de los lugares que vuelven a ser parte del patrimonio olimpiense.

“Se llega a esto cuando no se entienden jurídicamente las partes, y la consecuencia es que terminan perdiendo los dos. Por eso aclaro, si seguíamos el camino de la justicia iban a perder Olimpo e Impacto Latino”, agregó el “Colo”.

“Desde que asumimos como Comisión, hace ya 9 meses, se fue generando un espacio de confianza con la familia Catini que permitió arribar a buen puerto, además de quedar conformes todos”, dijo con cierto orgullo.

“Cuando la familia Catini vuelve a tomar posesión tras el fallo de la justicia, tengo entendido que se encuentra con las roturas de las instalaciones, por lo que inicia acciones legales por daños y perjuicios. Después no recibió la habilitación del municipio por hechos de público conocimiento y el lugar se cerró”, describió el “presi”.

—¿Qué sensación te causó cuando viste semejante panorama?

—Tristeza y bronca. Creo que en su momento se podrían haber encontrado soluciones mejores. No puedo creer que ahí haya habido algo. Miro como quedó todo; llego a la conclusión de que hubo algo más que el paso del tiempo.

“Ahora ya está. El destino de esa parte de la sede lo resolverá el socio en Asamblea. Nosotros trataremos, en el corto plazo, de mejorar las instalaciones y de llevar adelante algunas actividades saludables para que el socio pueda disfrutar”.

—¿Hay peligro de derrumbe?

—Sólo de mampostería, porque la estructura edilicia central no está tan deteriorada.

Y volvió a hacer hincapié en un tema que no había desmenuzado por completo.

“Con respecto a las roturas, para mi Catini no tiene responsabilidad. No le encuentro ningún sentido, y si mal no recuerdo, creo que hay filmaciones de cuando ellos dejaron la institución. También hay alguna imagen de cuando volvieron luego del desalojo intempestivo”.

—¿Entonces quién fue?

—No sé, pero me cuesta entender que alguien rompa su propia casa. Puede pasar de hacer daño para después sacar tajada con algún cobro de seguro, pero antes se hubiese labrado un acta, que se yo...

—¿A qué tipo de arreglo se llegó con la familia Catini para que interrumpan las acciones legales?

—No hubo acuerdo económico, ni pago en efectivo y tampoco arreglo en cuotas. No puedo dar más detalles porque el convenio es confidencial y se va a exponer en la Asamblea, en el espacio del socio, que tendrá que evaluar y opinar. Fue un arreglo para que las partes no pierdan la totalidad de sus posibilidades de obtener algo”.

Y siguió...

“Además, hay una posibilidad (no un compromiso) de que Catini, en un futuro, lleve adelante alguna actividad en el club. Esa actividad debe estar específicamente aprobada por Comisión Directiva”.

“También, más adelante le podemos encontrar alguna especie de resarcimiento económico. Se verá. No podíamos comprometernos a pagarle porque no estamos en condiciones de hacerlo. Y Catini lo entendió”.

“La idea es explicar la realidad de Olimpo. Si seguía el juicio íbamos a caer en un concurso y perdíamos todos. Así, llegando a un acuerdo, se le puede ir pagando a la gente. Y de esa manera se va achicando la deuda”.

“Eso fue lo que le explicamos a Catini. Hubo muchas instancias y él siempre tuvo la mejor predisposición con nosotros para llegar a un acuerdo”.

“Después empezó el impacto de la devaluación y Catini comprendió que iba a cobrar menos de lo que esperaba. La realidad indicaba que a ellos y a Olimpo nos convenía salir del problema”.

—¿En qué estado se encuentra el histórico salón Bariloche?

—El techo está en pésimo estado y por las paredes se filtra agua. Requiere una inversión importante para mejorarlo. Lo decidirá el socio, porque voy a abrir el juego para que liberen, opinen y voten por alguna de las propuestas.