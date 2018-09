Regresó Del Potro: "Quiero ir a Tandil a comer cosas ricas; estoy cansado de arroz, pescado, pastas..."

Juan Martín Del Potro regresó esta mañana al país tras haber perdido la final del US Open frente a Novak Djokovic y, si bien reconoció que aún siente bronca por la chance perdida, estimó que con el paso de las horas le dará más valor al resultado.

El tandilense reconoció que quedarse con el Grand Slam que había obtenido en 2009 "es mi sueño" y reconoció que en "Argentina había mucha expectativa con que se dé eso".

"Perdí con un gran campeón. Nole me dijo que yo era una inspiración porque nunca bajé los brazos. Cuando viene una palabra de una leyenda, más allá que en ese momento no me puso contento porque había perdido la final, es algo que valoro como un muy buen gesto", indicó en declaraciones formuladas a TN.

Del Potro, número cuatro del ránking de la ATP, dijo que todavía siente bronca por la chance que tuvo de ponerse 5-3 en el segundo set.

"Venía de estar 3 a 1 abajo. Y lo pude dar vuelta y tenía muchas chances de ponerme 5-3. En la gente se notaba que ese era el momento mío. Cuando lo recuerdo, me agarra un poco de bronca. Fue el único momento que pude haber torcido el rumbo de la final. Cuando tenés enfrente una pared que te devuelve todo es difícil", expresó.

Consultado por su futuro inmediato, contó que se tomará unos días para estar con sus amigos y familiares.

"Quiero ir a Tandil a comer cosas ricas; estoy cansado de comer comer arroz, pescado, pastas. Me están esperando con un asado y papas fritas", contó.