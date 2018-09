Sobrepoblación carcelaria: crearán un comité de crisis

Luego de la reunión que mantuvo con autoridades del Ministerio de Justicia bonaerense y otras partes, en el marco de un habeas corpus colectivo que apunta a mitigar la notable sobrepoblación carcelaria, un juez de La Plata dispuso la creación de un comité de crisis.

Se trata del doctor Eduardo Eskenazi, titular del Juzgado en lo Correccional Nº 2 de la capital provincial, quien expresó su preocupación por la situación de hacinamiento en los distintos penales del Servicio Penitenciario Bonaerense.

Esta novedad se da días después de que la jueza de Garantías Nº 3 de nuestro medio, Susana Calcinelli, dispusiera la clausura del pabellón Nº 7 de la cárcel local, donde están alojadas 30 mujeres, 2 de ellas con chicos menores de 5 años.

Daniel Negri, arquitecto y perito oficial de la Suprema Corte de Justicia -en forma conjunta con su par Rocío Zabaleta y el fotógrafo Cristian Mendoza Zelis- detectó varias falencias en ese sector, como filtración de desagües cloacales por las paredes; instalaciones de gas muy precarias, con falta de rejillas de ventilación; tendido eléctrico antirreglamentario; celdas sin artefactos antivandálicos y falta de mantenimiento general.

Algunas fuentes comentaron, incluso, que los chicos duermen con algodones en los oídos para evitar el ingreso de cucarachas, como le sucedió recientemente al músico Pity Álvarez.

Sin embargo, el cierre del pabellón aún no se hizo efectivo porque la medida no está firme (va a apelar la Provincia) y, por otro lado, las mujeres prefieren quedarse en esas condiciones y no que las trasladen a presidios de otras ciudades, lejos de su familia.

En las últimas horas hubo una reunión de toda la cúpula judicial en el marco del comité permanente para supervisar la situación carcelaria.

Esta novedad judicial, además, se conoce en medio de la idea del ministerio de Justicia de disponer una batería de 1.400 arrestos domiciliarios por delitos menores.

¿Cambiar la política?

Las cárceles provinciales, a junio pasado, contaban con 28.810 plazas y alojaban a 42.064 internos, mientras que las comisarías, con 1.021 lugares en sus calabozos, reunían 3.539 detenidos.

Por otro lado, todos los años ingresan en el sistema penitenciario casi 4 mil nuevos reos, con lo cual, para Eskenazi, la situación está colapsada, viola los derechos de las personas privadas de la libertad, con “serios peligros para la vida y la integridad física de las personas”.

En la reunión que había citado el juez el pasado 23 de agosto, Juan José Baric, subsecretario de Políticas Penitenciarias había reconocido la incapacidad para crear más plazas.

Se prevén unas 2.600 nuevas entre este año y el venidero, aunque esa cifra no alcanza ni a cubrir los casi 4 mil que entran todos los años.

El Ejecutivo tampoco puede cumplir con las sentencias de habeas corpus que se han dictado a lo largo de toda la provincia. Más de 20 en el caso de las cárceles y 110 relacionadas con calabozos clausurados o con cupos superados.

En ese marco, Eskenazi aclaró que “no se trata de discutir cuestiones importantes pero no esenciales como el exactísimo cubaje de aire, dos o tres grados más o menos de temperatura u horarios de recreos y provisión de trabajo carcelario, media hora más o menos del horario de visitas, etc, sino que lo denunciado y lo admitido oficialmente como superpoblación carcelaria genera muy serios peligros para la vida y la integridad fisica de las personas”.



Dijo que no son “un justificativo” las dificultades presupuestarias.

“Entiendo que el cuadro de situación descripto (sobrepoblación carcelaria-aumento anual promedio de la misma-imposibilidad material del Ministerio para generar las plazas necesarias por falta de recursos) conduce a repensar las actuales políticas criminales aplicadas y evaluar la posibilidad de recurrir a alternativas a la prisión que impliquen estrictos controles por parte de un eficiente Patronato de Liberados y dispositivos de seguridad”, amplió.

A criterio del juez -según la resolución- “la política criminal vigente eleva considerablemente el número de personas privadas de la libertad”.

Copias de la resolución se le giraron a ambas Cámaras legislativas, con el objeto de que tengan presente la crisis carcelaria a la hora de tratar proyectos relacionados con la seguridad y la política penitenciaria.

Problemática dividida en tres etapas



El comité, según la idea del juez, estará conformado por representantes de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial y se prevé que en 30 días esté funcionando. Una vez creada, se conformará una mesa de diálogo.

La idea es abordar la problemática en 3 etapas.

Primero reducir de manera urgente la población carcelaria anual; segundo, bajar la que está alojada en las comisarías y tercero, disminuir la sobrepoblación carcelaria en general.