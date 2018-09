La difícil misión de superar el temor luego de una entradera

El miedo es una sensación desagradable y dolorosa, que suele originarse en alguna realidad sufrida y que provoca una lucha interna para recuperar la habitualidad con que se venía transitando por la vida antes del momento traumático que la modificó.

Algunos hechos delictivos, entre ellos las entraderas, provocan ese efecto residual en las víctimas.

“Siempre lo tuve, pero últimamente tenía bastante miedo porque una escucha todas las noticias”, dice Nora Capomasi, quien días atrás la pasó muy mal al ser sorprendida por ladrones cuando ingresaba a su casa ubicada en la primera cuadra de calle Tierra del Fuego.

“Acá ya había pasado, aunque no sé si de esta forma tan agresiva; pero ahora estamos todos los vecinos en contacto, tratamos de tener los teléfonos y mantenernos atentos”, dice la mujer, quien asegura haber padecido “miedo, porque la entradera fue realmente agresiva y yo no me resistí en ningún momento”.

El temor queda como mayor secuela.

“Totalmente, porque me pegaron. Me ataron. Lo amedrentan a uno, y sobre todo a una mujer. Les pasa a los abuelos, es terrible”.

Pese a esto, considera que la traumática experiencia no implicará mayores cambios en sus conductas habituales

“No puedo cambiar ninguna conducta, salvo algún aviso con mi marido, o que sale mi vecino cuando llego. Pero es que nosotros lo hacemos cuando alguno entra el auto. Nos avisamos”, asegura para ejemplificar la colaboración entre los habitantes de la cuadra, señalando además que ”puse una luz más fuerte acá”, al hacer referencia a la pantalla incorporada al frente de la vivienda.

Nora asegura que este tipo de experiencias “afecta al físico y a la cabeza. Uno piensa que lo están persiguiendo todo el tiempo. Claro que afecta. Mire, ahora mi marido está en cama. Se ve que de los nervios le bajaron las defensas, porque cuando llegó acá había como veinticinco policías. Yo no le pude avisar, estaba en shock”.

Obviamente, la mujer no puede precisar el tiempo que los delincuentes permanecieron en su casa, pero sí asegura que “para mi fue una eternidad; pero habrá sido media hora”.

Admite que cualquier víctima de un hecho de estas características es consciente de la posibilidad de que el robo tenga consecuencias graves.

“Uno siempre piensa eso, sobretodo cuando están con armas y hay agresión”.

Una tómbola

La damnificada agrega que como en la mayoría de los casos “una piensa que nunca le va a pasar, hasta que te toca. Esto es una tómbola”.

Comenta que actualmente tiene asistencia profesional y se permite una humorada al mencionar que, de todos modos, “eso viene de antes”.

La mujer acepta que sobrellevar las consecuencias “va a durar un tiempo, eso es seguro; porque llego y tengo todas las luces prendidas, todo cerrado”.

Reconoce que “cuesta dormir” y “por ahí las voces” es a lo que ahora presta mayor atención, porque “a los ruidos siempre les prestábamos atención, pero parece que uno está más perseguido”.

Suele ocurrir que las víctimas se reprochen alguna cuestión ante el hecho consumado, pero ese no es el caso de Nora.

“No, porque no podría haber hecho más en cuanto a precauciones; pero qué se puede hacer si lo vienen siguiendo a uno.... No sé, tantas cámaras que hay en todos lados; pero hasta ahora no me enteré (que fueran aprehendidos los autores). Lo que tengo es miedo de que vuelvan”.

Lo ocurrido fue traumático, aunque se resigna diciendo que “seguiremos la vida”.

“Yo tengo que trabajar y mi marido también. Ya pasará... Él había tenido una situación así varios años atrás y le costó bastante”, finalizó.