Grünbein, entre la paz habitual y algunos “detalles” por corregir

La primera impresión permite construir una imagen pacífica. “Así vivimos cien años. Hay mucha paz acá”, dijo al pasar un vecino. Esa es la consideración, casi generalizada y bastante acertada, de Grünbein.

“Pasan las mismas cosas de siempre, lo que ocurre es que ahora hay muchísima gente nueva. Con los vecinos que nos conocemos de siempre yo, por lo menos, no tengo miedo; pero hay tantos barrios nuevos, que comenzaron siendo asentaderos, y mucha gente nueva que viene de Buenos Aires. A lo que voy es que las caras nuevas a uno le puede dar desconfianza. Pero yo estoy tranquila”.

El comentario corresponde a Fernanda Álvarez, presidenta de la sociedad de fomento quien respondió que “últimamente no hubo robos en el sector” cuando se le consultó al respecto, aclarando que “también es verdad que cada barrio se maneja con su gente y ella cuida al barrio. Es mérito de los varones, hombres, más curtidos”.

Gabriel Lagos, en su mercadito de calle Rafael Obligado coincide en que “la seguridad, últimamente, está bastante bien; pero hay ciertas cosas que se pueden mejorar. Es que se ven autos a toda velocidad, se escuchan tiros. La policía sabe quiénes son. Y eso es a cualquier hora. El otro día sucedió a las cuatro y media de la tarde”.

El hombre de 38 años lleva 36 de ellos viviendo en el lugar y asegura que “la venta de estupefacientes se ve a cualquier hora. Ahora están un poco más precavidos los que venden; antes se veía en plena vereda. Pero se están cuidando como para que la gente no alce tanto el reclamo. Esa es mi opinión. Es como que alguien dijo 'paren un poco, chicos, porque si no se vienen a la comisaría'”.

Lagos dio un ejemplo para reforzar sus palabras. “Particularmente me rompieron las cámaras que tenía enfrente. Yo miraba acá las cámaras y a las 2 de la tarde se advertían movimientos extraños en esa calle. Se veía el tema de pasamano. Y, a manera de chiste, cometí el error de comentar con unos clientes lo que se veía: a la semana estaba rota la cámara”.

Maximiliano Díaz (31), desde hace 6 años es dueño de una despensa también ubicada sobre Rafael Obligado y considera que “acá, en el barrio, los complicados son los chicos; hay pibes que están afanando” y considera que como “a los jóvenes los meten a la cárcel y a los diez minutos están afuera, vuelven a hacer lo mismo. Pero, la verdad, no hemos escuchado asaltos” importantes por darles alguna calificación.

Díaz explicó que “son rateritos, sabandijas, de catorce o quince años, que se llevan lo que haya sin hacer otro daño. Se meten a los patios y sacan una garrafa. Incluso me vienen a ofertar acá, pero no les voy a comprar. Hasta ropa han robado, que después la venden por dos pesos. Pero el barrio es retranquilo”.

El hombre aseguró que suelen escucharse disparos “en el último tiempo y de noche, pero no ocurre seguido. También está el borracho al que no le importa nada. Incluso, antes que estuviera el (puesto policial) móvil, acá afuera (señalando la vereda del local) estaban tomando y uno dijo 'ah, no me convidás un trago' y fue a buscar el arma. Era entre ellos, pero se desconocieron. Eso fue el año pasado, antes que llegara la Policía Local. La verdad, ellos los controlaron y bajaron un montón esos hechos”.

Al consultársele sobre la comercialización de droga en el sector, Díaz consideró que la situación está “como en todo barrio. Se ve mucho, lamentablemente. Muchas veces a la noche, cuando estoy cerrando, se ve parar a un auto, baja un chico, saluda a otro y se va. Es obvio, no les importa nada. Los pibes pasan fumando porro a cualquier hora”.

Lagos recordó que “cuando me entraron a robar, al muchacho (por el ladrón) lo tenía filmado. Entonces, cuando volvió lo eché del negocio y a la salida, mientras cerraba, me amenazó con una cuchilla. Llamé al patrullero, vinieron, lo conocen, saben quién es, pero no estuvo preso”.

“El tema es que unos chicos fueron creciendo, las autoridades no se pusieron firmes y ellos hacen lo que quieren”, sostuvo Lagos, quien sostuvo que el mensaje que se recibe seguirá siendo malo “hasta que no cambie el tema arriba, con las coimas y esas cosas”.

Si bien ninguno de los vecinos expresó grandes quejas, hubo un tiempo cercano durante el que el sector estuvo mejor.

“En un tiempo tuvimos el destacamento policial móvil. Lo pedimos, estuvo un poco más del tiempo estipulado, luego se lo llevaron y no lo pude volver a traer. En ese tiempo no ocurrió nada de otro mundo. La patrulla anda, pero no hay alguien que camine. Y eso es lo que también pido. En otros barrios ves a la Policía Local en cada plaza; acá, no pasa eso. No ves al policía caminando; solamente lo veías cuando estaba el destacamento”, aseguró Álvarez.

“Estoy muy tranquila pero sé que una señora, a una cuadra de la plaza, cierra creo (su negocio) a las 8 (de la noche) porque ve pasar coches con gente que no conoce”, detalló Fernández.

Finalmente, luego de mencionar que “el barrio es retranquilo y “la policía pasa”, Díaz dijo que “hemos pedido la presencia de rondines. Cuando estuvo el puesto móvil estuvimos más tranquilos”, pero según él “estos pibes (en referencia a los “revoltosos”) los agarraron a piedrazos y por eso se tuvieron que ir”.