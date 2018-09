Moyano reaparece mañana rodeado de diputados kirchneristas

El secretario general del gremio de Camioneros, Hugo Moyano, reaparecerá mañana en público junto a otros dirigentes sindicales en la Cámara de Diputados, y estará rodeado por legisladores nacionales de la bancada kirchnerista que encabeza Agustín Rossi.

Será una reunión a puertas cerradas gestada por el diputado del Frente para la Victoria y secretario General del sindicato de Obreros Curtidores, Walter Correa, en la que también estará el secretario General del Sindicato de Mecánicos y Afines del Transporte Automotor (SMATA), Ricardo Pignanelli, entre otros dirigentes.

El encuentro coronará a las 17 con una conferencia de prensa en la sede de la presidencia del bloque FpV-PJ, en el tercer piso de la Cámara Baja.

Se espera una nutrida presencia de dirigentes gremiales de la Corriente Federal de la CGT que encabeza el bancario Sergio Palazzo, el sector más opositor de la central obrera ante el Gobierno, y que mantiene vínculos estrechos con Unidad Ciudadana.

La presencia de Moyano en un encuentro motorizado por el kirchnerismo se enmarca en el acercamiento del camionero a la senadora Cristina Kirchner, luego de 7 años de enfrentamiento.

El 3 de agosto pasado ambos dirigentes se mostraron por primera vez juntos y sellaron la reconciliación a través de una foto que se tomó durante un plenario de SMATA.

El sábado pasado, Moyano reconoció que "si no hay otro" candidato en el peronismo, la postulante de ese espacio en 2019 "tendrá que ser" la ex presidenta. "Si no hay otro, tendrá que ser ella si está en condiciones", dijo en declaraciones a radio Mitre. (NA)