Olimpo está obligado a pagar 135.000 dólares. ¿Tiene el dinero?

"Paco" Rodríguez cumplió con Olimpo, pero el aurinegro no lo hizo con su club: Plaza Colonia. Foto: Archivo-La Nueva.

Por Sergio Daniel Peyssé / speysse@lanueva.com

Deudas y obligaciones. La dirigencia de Olimpo anda a las corridas tratando de tapar baches y de cumplir con pasivos actuales y atrasados.

Aunque algunos déficits surgen de imprevisto, como el que llegó a la FIFA la semana pasada, tras un dictamen del TAS (Tribunal de Apelación sobre las resoluciones finales de la FIFA), que intimó al club aurinegro a cumplir con su par uruguayo Plaza Colonia con la parte que adeuda por el préstamo del jugador Carlos Rodríguez, quien jugó acá en la temporada 2016-2017.

Según el presidente olimpiense Mauro Altieri, esa deuda no estaba registrada en los balances de la institución, por lo que la actual CD, al no verla documentada, no la tuvo en cuenta.

“Encima que nos agarra desprevenidos, tenemos que pagar sí o sí”, señaló el titular de Olimpo, preocupado porque el tiempo para girar el dinero a FIFA vence mañana martes.

El escrito que llegó a la sede de Sarmiento 52 anuncia la apertura de un procedimiento disciplinario, aclarando que la FIFA puede tomar medidas de distinta índole en contra de Olimpo si no cumple con lo pactado: multas económicas, descuento de puntos y hasta un descenso de categoría.

“Sí, más vale que es grave lo que está pasando”, esgrimió el “Colo”, quien enseguida trató de explicar cómo se arribó a esta instancia.

“Cuando Carlos Rodríguez se sumó a Olimpo, el monto de la operación por el pase a préstamo era de 160.000 dólares. En el contrato estaba establecida una opción de compra de la que no se hizo uso, aunque ahora nos desayunamos que por esa operación sólo se abonó una pequeña parte, quedando al descubierto 135.000 dólares, de lo que tenemos que hacernos cargo de un día para el otro”.

Olimpo tiene tiempo hasta mañana para cancelar.

“La plata no la tenemos, por lo que estamos tratando de llegar a un acuerdo con Plaza Colonia y los abogados intervinientes para postergar el pago. Queremos comprometernos a saldar el monto adeudado cuando cobremos algunas de las ventas que pudimos hacer en el último mercado de pases. Necesitamos que nos den tiempo de acá a diciembre”, pidió Altieri.

“Ese dinero que nos va a ingresar en los próximos meses ya tenía un destino dentro del club, pero lo tendremos que utilizar para saldar esta deuda ineludible, que no puede esperar”, explicó el “presi”, admitiendo que “eso no quita que sigamos caminando y mirando hacia adelante, reconstruyendo la institución”.

“Esta cuestión -agregó- necesita una rápida resolución, porque si esperamos hasta el receso de verano, todo se va a complicar aún más. Diciembre, enero y febrero son duros, los ingresos se cortan a menos de la mitad y no podemos sumar esta deuda a las que vamos a tener”.

Aunque a principios de 2017 apareció en las redes sociales que Olimpo había cumplido con Plaza Colonia, el titular aurinegro dijo que no es así, aunque no quiso ir más allá para impedir conflictos futuros.

—Por este caso y el reclamo de Plaza Colonia, ¿le embargaron las cuentas bancarias a Olimpo?

—No. Los embargos son producto de otras cuestiones que llegaron a la justicia.

—¿Existen otras deudas de las que se tienen que hacer cargo?

—Sí. A San Lorenzo nunca se le pagó el neto por el 50 por ciento del pase que adquirió por Nereo Champagne, en 2013. Y la dirigencia del Ciclón la empezó a reclamar sabiendo que Olimpo cobró por la transferencia de Nereo a España (pasó al Leganés y ahora está en el Real Oviedo).

“Estamos negociando con San Lorenzo, aunque es difícil hacerle frente a una deuda declarada en euros. No me acuerdo cuanto es el neto, pero el bruto ascendía a 130.000 de esa moneda”.

—¿Cómo hacés para atajar tantos penales juntos?

—Preguntame: “¿cómo hicimos?”. Trabajando. En lo deportivo hacemos lo que se puede, porque estamos atados de pies y manos en los aspectos económicos y financieros.

Julián Fernández le"dejó" algo a Olimpo.

—Vamos a una buena: de acá a diciembre, ¿dinero por quién va a entrar?

—En diciembre entrará una plata por una parte del pase de Julián Fernández, que pasó de Olimpo a Palestino de Chile. Aunque no sé cuanto vamos a ganar, porque Fernández era otro de los jugadores que había generado una deuda, ya que nunca se le había pagado un peso a All Boys por el pase. Era una deuda de alrededor de 3 millones de pesos que acabamos de solucionar.

“También ingresará un dinero por los derechos de formación de Germán Pezzella, aunque en el debe y en el haber seguiremos bajo tierra. Es así desde que asumimos como Comisión Directiva. Aunque ahora no sufro tanto”.

—Lo deportivo, este inicio en la B Nacional con dos derrotas, ¿cuánto te preocupa?

—Me preocupa como tipo de Olimpo. Al equipo siempre lo quiero ver bien. Necesitamos que se empiecen a dar los resultados. Se va a acomodar, porque el rendimiento no es malo. Espero que se abra el arco y que todo empiece a cambiar.

“El barco se va enderazando, pero se necesita más tiempo. Y es fundamental que lo deportivo engrane”.